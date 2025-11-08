台灣賓士火力全開！AMG、S-Class、EQE SUV升級登場

記者鍾釗榛／綜合報導

GT Coupé 升級 MBUX 3.0，更配備進階娛樂套件，帶來更豐富的互動體驗。（圖／Mercedes-Benz提供）

賓士（Mercedes-Benz）迎來全新25/26年式升級，旗艦性能代表AMG GT Coupé正式導入MBUX 3.0多媒體系統與進階娛樂套件，讓車艙不只是駕駛空間，更是行動智慧劇院。

此次升級讓駕馭 GT Coupé 不僅享受激情，更是一場結合科技與感官的星級饗宴。（圖／Mercedes-Benz提供）

透過5G高速連線，車主能直接在車內使用YouTube或第三方App追劇、聽音樂、開視訊會議；再搭配支援Dolby Atmos音效的Burmester環場音響與多色氣氛燈，整個座艙宛如沉浸式影音殿堂，讓每趟旅程都成為專屬星級體驗。

S-Class低調奢華新定義

身為豪華旗艦的代名詞，S-Class這次也換上專屬「夜色運動套件」，以「低調奢華」為靈感，打造出更具個性的貴族風範。外觀以黑色高光澤飾件、AMG Line套件與20吋AMG多輻式輪圈展現優雅張力；內裝則以亮面黑色白楊木飾板搭配Nappa真皮細節，營造靜謐與尊榮兼具的氛圍。再結合多光束智慧型頭燈與全景電動天窗，從裡到外都散發旗艦氣場。

S-Class 全新年式推出「低調奢華」的夜色運動套件專屬選配套件。（圖／Mercedes-Benz提供）

EQE SUV動力升級

純電家族也不缺席！EQE 300 SUV與EQE 350 4MATIC SUV全面升級動力與效率，前者輸出提升至265匹馬力、0到百加速7.1秒；後者更強勁，達320匹馬力、僅6秒即可衝破百公里。續航表現同樣亮眼，分別達到579公里與560公里，讓電動車不再只是節能選項，更是結合性能與豪華的新世代座駕。

Mercedes-Benz 純電休旅 EQE SUV 動力再升級，純電駕馭更強勁。（圖／Mercedes-Benz提供）

智慧、動感、豪華一次升級

隨著MBUX 3.0陸續導入多款車系，賓士持續推進「車艙即生活」的品牌願景。從AMG GT Coupé的娛樂化座艙，到S-Class的低調奢華，再到EQE SUV的強勁電能，Mercedes-Benz以更聰明、更沉浸的駕馭體驗，再次詮釋星芒之下的極致魅力。

