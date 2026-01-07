台灣賣比日本貴遭炎上！ 金色三麥宣布停賣玻璃瓶蜂蜜啤酒

金色三麥今宣布，將停止在便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒。（本刊資料照）

台灣精釀啤酒品牌「金色三麥」這幾年拓展到日本市場，董事長兼執行長葉冠廷近日於社群po文，分享自家的「蜂蜜啤酒」在日本伊勢丹百貨上架，未料被網友發現日本定價竟比台灣更便宜，品牌二度公開道歉後仍持續遭到炎上。金色三麥今（7）日宣布，將停止在便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式，如推出鋁罐裝版本。

葉冠廷日前在threads貼文，分享金色三麥的「蜂蜜啤酒」在日本伊勢丹百貨上架，不過卻被網友發現，日本定價竟比台灣更便宜。事件曝光後，品牌二度公開道歉，並提到台日價差跟匯率有關，舉例2021年日圓兌新台幣約為0.25，當時售價折合新台幣為137元，隨著匯率和市場變化，價格換算後出現不同落差。

葉冠廷昨天也在threads補充表示，可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應更優惠，未來會重新檢討各市場的定價策略。「謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好。」

金色三麥今對外宣布，集團已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒；未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式，如推出鋁罐裝版本。

金色三麥也強調，自2004年創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎。未來將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

