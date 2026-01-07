台灣賣比日本貴！金色三麥董事長道歉了 公司揭「價差1原因」眾人不買單

金色三麥日本定價換算台幣竟比台灣便宜，引發消費者質疑。（示意圖，資料照）

創業超過20年的台灣精釀啤酒品牌「金色三麥」這幾年進軍日本市場，董事長兼執行長葉冠廷近日在社群發文分享他們的「蜂蜜啤酒」在日本連鎖百貨伊勢丹上架，未料卻被網友發現日本的定價竟然比台灣還要便宜，遭批專坑台灣人。葉冠廷在掀起爭議後二度發聲並公開道歉了，金色三麥也說明定價差異的主要原因，但眾人則不以為然，認為完全沒有給出具體行動或承諾。

金色三麥為何被炎上？

葉冠廷在Threads發文，秀出金色三麥蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨上架的照片，感性地表示這份驕傲屬於台灣，然而眾人發現，照片上的標價為每瓶549日圓（含稅），換算台幣約109元，「台灣賣125，謝囉」，紛紛留言狠批：「台灣人專坑台灣人」「謝謝算數達人。難過到以後不會買三麥了」。

金色三麥在日本伊勢丹百貨上架，但台灣網友看到定價後氣炸了。（翻攝自Threads @ceosunmai）

貼文再社群被炎上，葉冠廷現身留言區回應表示，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為「看起來比較便宜」，同時也澄清，「啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。」並表示不同市場和不同通路本就有各自的定價與行銷策略。

爭議未歇！董事長親致歉 金色三麥說明價差原因

眼見爭議沒有平息，葉冠廷6日下午再度發文表示，對於跨市場的價格讓支持的朋友失望，「對此我向大家致歉。」他重申，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。他能理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，「未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好。」

隨後金色三麥的公司官方帳號也在留言區貼出正式回覆，同樣先對支持者表示歉意，接著再度提到價差的原因在於匯率變化。他們指出，金色三麥2021年進駐日本伊勢丹百貨，蜂蜜啤酒初期上架售價為589日圓，後續通路調整為549日圓，不同品項價格549至627日圓不等，依檔期有所調整。

而過去5年日圓兌台幣匯率出現明顯變動，累積貶值幅度達23%，他們舉例，2021年日圓兌台幣約為0.25，當時售價折合台幣為137元，隨著匯率和市場變化，價格換算後出現不同落差。

公司說法遭批敷衍 沒看到具體承諾

不過大家還是不買單董事長和公司的官方聲明，認為所謂的「檢討」只是敷衍的說法，不代表真的會更改定價；也有人提到，如果日圓貶值，在台灣生產的東西到日本因為成本增加，應該是要漲價才對，認為官方的說法邏輯不通，整篇說明除了道歉、安撫情緒，沒有給出任何具體承諾。

