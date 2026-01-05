台灣贏支付半年洗錢10億 9人起訴

檢警破「台灣贏支付」洗錢集團，洗錢金額高達十億六千多萬元，逮捕陳姓主嫌等九人。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中地檢署偵破洗錢集團，利用十八間人頭公司透過非法第三方支付，對接線上博弈平台、製造虛偽交易紀錄，半年洗錢十億六千四百三十九萬元，近日偵結，將三十七歲陳男等九人依組織犯罪、賭博、洗錢起訴。法院裁定續押陳男等三人。

檢警調查，陳姓男子所屬洗錢集團，涉利用西亞酋廣告有限公司等十八間人頭公司，透過非法第三方支付機制「台灣贏ＴＷＷ支付」對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。

檢警查出，此集團為不僅架設完整公司網站，配合會計事務所操作帳務，也建置假貨單生成系統，藉由製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，半年時間洗錢金額即高達十億六千四百三十九萬餘元。

檢警在去年八月、十月發動二波搜索，兵分四路在台中、彰化、南投、高雄等地查獲陳男等九人，扣得現金一百四十三萬七千三百元、電腦、偽造出貨單據等證物，並向台中地院聲請羈押禁見陳男等三人獲准，其餘涉案人分別二萬至六萬元不等金額交保。