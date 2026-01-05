「台灣贏支付」替博弈集團洗錢半年逾10億 9人被起訴

台中地檢署最近偵破1樁重大洗錢案，南投縣1名陳姓男子與8名共犯涉嫌組成第三方支付系統「台灣贏支付」，半年助博弈集團洗錢逾10億6000萬元，陳男與2名幹部遭羈押禁見，其餘人以2萬元至6萬元交保，並沒收犯罪所得10億6439萬餘元。

台中地檢署偵破重大洗錢案，陳男及8名共犯涉嫌成立人頭公司「西亞酋廣告」等掩飾不法金流。（圖／翻攝畫面）

台中地檢署調查結果顯示，陳男有多項毒品、詐欺前科，他與8名共犯陸續在台中、彰化、南投等地成立「西亞酋廣告」等18間人頭公司，以非法第三方支付公司「台灣贏支付」對接線上博弈平台，並提供賭客儲值、入金服務。

為規避銀行風險控管機制與檢警查緝，陳男架設完整的人頭公司網站，配合會計事務所操作帳務，建置假貨單生成系統，偽造交易紀錄成合法交易掩飾洗錢金流，半年內洗錢金額高達10億6439萬9514元。

後來銀行向警方通報稱，多間新設立的公司帳戶，在短期內交易異常頻繁，台中地檢署獲報隨即派檢察官謝孟芳，指揮中檢重案支援中心、台中市刑大偵七隊、第四警分局、刑大、保安第四總隊和南投縣草屯警分局組專案小組。

檢警查扣相關證物，這支洗錢集團半年涉嫌洗錢金額高達10億餘元。（圖／翻攝畫面）

檢方2025年8月20日發動第1波搜索，查獲陳男等6人並現場扣得現金143萬7300餘元、電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物，陳男及2名劉姓幹部羈押禁見，其他3人分別以2萬元至6萬元不等金額交保。同年10月30日第2波搜索後，再逮3人並以2萬元至3萬元不等金額交保。

第1波逮捕陳男等人並查扣得現金121萬元。（圖／翻攝畫面）

台中地檢署2026年1月5日偵結，依涉嫌違反《組織犯罪防制條例》第3條第1項前段的操縱指揮犯罪組織，以及《刑法》第268條營利聚眾賭博、第216條、第215條行使業務登載不實文書，和《洗錢防制法》第19條第1項前段的洗錢財物達1億元以上等罪嫌，起訴陳男等共9人，並向台中地院聲請沒收犯罪所得10億6439萬9514元。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

