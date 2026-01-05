「台灣贏支付」洗錢集團不法逾10億元 主嫌聲押禁見 9 人起訴

檢方兩次搜索，帶回被告9人。（中檢提供）

台中地檢署檢察官謝孟芳偵辦非法第三方支付業者「台灣贏支付」案，查出以陳姓男子為首的洗錢集團，利用西亞酋廣告等 18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。該集團製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，短短半年，洗錢金額高達10億6,439萬9,514元。中檢將陳等3人聲押禁見獲准，今（5）日將集團成員陳等 9 人，依法起訴。

全案源於金融機構通報，發現多間新設立公司帳戶短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流。中檢獲報後，旋即成立專案小組深入追查。 先於去年 8月發動第一波搜索行動，查獲陳等6 人，扣得現金143萬 7,300 元及電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物等，並向台中地院聲請羈押禁見陳姓、劉姓、劉姓等3人獲准，其餘3人分別以2萬元至 6萬元不等金額具保，扣押現金183萬16元。

檢警查扣許多電腦、手機作案道具。（中檢提供）

去年10月底 ，專案小組發動第二波搜索行動，傳訊3名被告後，分別以2萬元至3萬元不等具保。

現場查獲大筆現金。（中檢提供）

全案兩次兵分多路，同步於台中、彰化、南投、高雄等地查緝，查出陳等人利用西亞酋廣告有限公司等 18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。該集團為規避銀行風險控管機制及檢警查緝，不僅架設完整公司網站，配合會計事務所操作帳務，另建置假貨單生成系統，藉由製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流。短短半年期間，洗錢金額即高達 10 億 6,439 萬 9,514 元。

