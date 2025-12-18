台灣走內閣制比較好？沈伯洋嘆真改了「超恐怖真相」

政治中心／徐詩詠報導

隨著行政院長卓榮泰強硬召開記者會，表態自己不副署立院三讀通過的財劃法。消息曝光後引發正反兩派論戰，更引發台灣是否適合內閣制的討論。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書舉例，若台灣真正實行內閣制，依照現在藍白國會多數的情況下，立委傅崐萁將會變成行政院長，多名藍委如徐巧芯、陳玉珍等仍都有機會變成部長等級。

針對內閣制議題，沈伯洋指出：「容我提醒一下，台灣不是兩院制，而內閣制的特點，是行政與立法的『權力融合』。贏得國會多數的立委，會直接出任部會首長。」他舉例，若施行內閣制，台灣將會得到：「行政院長：傅崐萁；國防部長：馬文君；法務部長：黃國昌；陸委會主委：翁曉玲；交通部長：徐巧芯；勞動部長：葉元之；文化部長：陳玉珍；內政部長：羅智強；農業部長：麥玉珍；財政部長：羅明才；外交部長：廖先翔；運動部長：邱鎮軍；國安局長：高金素梅；海委會主委：王鴻薇。」

廣告 廣告





台灣走內閣制比較好？沈伯洋嘆：真改了「藍委全變院、部長」

沈伯洋列出若施行內閣制，不少藍白立委在此制度下都可以當上院長、部長。（圖／民視新聞資料照）

沈伯洋大嘆：「我已經盡量搭配他們專長了。台灣人偏好制衡，但地方選舉的專業考量不高，加上我們沒有兩院制，又是兩黨政治，再加上嚴峻的境外威脅，這發展怎麼看，都不適合現在的台灣。」









原文出處：台灣走內閣制比較好？沈伯洋嘆：真改了「藍委全變院、部長」

更多民視新聞報導

藍白不滿不副署「提案移請監院彈劾」 卓榮泰喊話了！

《綜藝新時代》阿翔被爆「長得像台彩頭獎得主」！彩券行老闆驚呼「得主現身」

翁曉玲問「停砍年金」會不會副署？張惇涵拿「她丈夫」的話回嗆

