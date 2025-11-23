台灣走進國際！力推賴清德外交願景 林佳龍親曝「榮邦計畫」最新突破

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍今（23）日於社群平台貼出今（2025）年5月22日與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）、保利馬公司董事長施振榮共同出席保利馬壹號下水典禮的照片並表示，自他接任外長以來，一直秉持總統賴清德「價值外交」與「經濟日不落國」的指導原則，全力推動「經濟外交」與「榮邦計畫」（Diplomatic Allies Prosperity Project），而這不僅是一句口號，更是一套驅動台灣整體國力、與友邦攜手共好的外交戰略，感謝過去一年多來產業界與法人機構共同支持外交工作，讓台灣的外交更加堅定踏實。





林佳龍表示，政策向來知易行難，因此他積極建構「Team of Teams」協作聯隊，透過鏈結各個公協會與法人機構，將外交政策與產學研能量相結合，形成彼此支援、資源共享的合作網絡，攜手打造經濟日不落台灣的「新國際雁行聯合艦隊」，其特色包括「公私協力」、「供應鏈的以大帶小」、「系統整合的軟硬兼施」及「市場的內外循環」。

針對外交部階段性的工作成果，林佳龍說，過去一年多來，外交部的理念已獲得全國工總、電電公會、台商總會、大肚山產業創新基金會、全國創新創業總會等公協會支持，並結合外交部國合會、國經協會，及經濟部所屬工研院、外貿協會等單位，再加上台灣智庫及SEMI國際半導體產業協會參與，「聯合艦隊」已經成形。

林佳龍進一步指出，在各界的支持下，外交部與公協會與法人機構已多次組團前往友邦及友好國家，包括巴拉圭、史瓦帝尼、帛琉、美國德州、菲律賓及中東歐國家，經過這些台灣國家隊隊友的協作，挖掘了許多潛在市場和商機，讓「榮邦計畫」正一步步落實。

林佳龍也分享近日企業界對外交工作的支持。他提到，身兼工總理事長的工信工程總裁潘俊榮在工業節慶祝大會上，當著賴總統的面幽默表示，「企業願意配合外交部出訪友邦」，但是「希望能補貼出訪經費」，並提及「前總統李登輝時代都有」，讓全場笑聲不斷，展現企業家對台灣外交的真誠與熱情。林佳龍更透露，過去一年他深刻體會到台灣企業家們的可敬可愛，常常自掏腰包、默默相挺，只為「挺政府、挺外交、挺台灣」。

同時，林佳龍特別提及，甫獲李國鼎獎的施振榮（Stan哥），近期也在臉書分享他在大肚山產創基金會的演講中，如何從「王道精神」思維出發，以「共創價值、利益平衡」的精神，協助友邦國家產業發展，落實榮邦計畫；施振榮不管在企業界或民間都有極高的聲望，更獲得帛琉總統惠恕仁親聘為「高級經濟顧問」，也因此在施振榮的號召之下，大肚山基金會的會員們和各界也相繼追隨他，加入支持「榮邦計畫」的八大旗艦方案行列，並在「零碳船」及「物流電動車」等計畫中扮演關鍵角色。

林佳龍也強調，台灣的外交處境特殊，時常面臨中國無理打壓；但台灣也擁有讓世界無法忽視的經濟能量與堅韌意志，而這也是台灣最重要的社會資本，「如今的國際情勢及複雜性已非傳統外交單一工具所能因應」；這套由政府制定政策與願景，企業提供創新與動能的合作模式，將為友邦帶來實質的進步，並為台灣創造更大的國際空間。



最後，林佳龍說，他要向所有與外交部並肩合作的公協會、產學研單位及企業家們致上由衷謝意。因為有這些夥伴同行，台灣外交才能更堅定、更踏實，「台灣有你真好！」





