台灣赴日涉「暗黑打工」人數增加 外交部揭今年已50人遭逮

外交部今日上午舉行指出，從今年初開始，我駐日館處即頻繁接獲日方通知，有台灣人因涉嫌詐欺案被捕。根據統計，今年已有50名台灣人在日本因相關案件被捕，與2023年的4名、2024年的5名相比增加10倍。

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧說明，有部分台灣人因在網路誤信免費招待旅遊或打工訊息，在不知情的情況下赴日從事「暗黑打工」（闇バイト，yami baito），而觸犯當地法律。

根據日本警察廳資訊，「暗黑打工」通常是以「輕鬆、簡單、高薪」作為賣點，以不透露具體工作內容的方式，在網路刊登招募廣告。當有民眾前往應徵時，犯罪集團就會透過誘拐、威脅等手段，要求應徵者從事詐騙等犯罪行為。

林郁慧進一步指出，現在台灣人對東南亞詐騙案已有較高警覺心，但對日本類似案件的警覺性可能較低，導致涉入詐騙案人數因此增加，但林郁慧也強調，其中仍有人是知情而犯。

林郁慧表示，外交部會持續關注，呼籲國人應尊重日本當地法規，不要貪圖一時報酬，身陷牢獄之災。



