「台灣超人」導演蒞臨北加 世界日報讀者能免費入場觀影
灣區社團真心愛台灣將於11月2日在金山灣區僑教中心舉辦周日電影夜活動，播放「台灣超人」電影。「台灣超人」是由導演曲全立執導的紀錄片，2024年12月6日在台灣上映，片長為1小時42分，這部電影並非關於虛構的超能力英雄，而是記錄近百位在生活困境中，勇敢超越自我、積極面對挑戰的「台灣超人」的故事，藉此希望能帶給觀眾正能量。
曲全立與「台灣超人」監製王師、配樂大師鍾興民延續2017年「美力臺灣」的創作精神再次合作，團隊以影像紀錄多位勇於超越困境的平凡英雄，希望藉由他們真實而動人的生命故事，為在人生低谷中的學童與家庭注入力量，啟發他們勇敢逐夢、拓展視野，重新看見生活的希望。紀錄片歷時三年完成，導演走訪全台記錄近百位平凡英雄，電影濃縮八位代表人物的故事，呈現無數真實的勇氣與愛。
影片中，有因病只能用手走路、仍堅持求職的劉大潭，也有失去妻子、獨力撫養幼女，並照顧父母的王志揚。這些故事提醒人們，再艱難的處境，仍可選擇勇敢與善良。上映七個多月，全台票房突破新台幣3,000萬元，成績創下近十年來紀錄片票房最高紀錄，也登上台灣紀錄片影史票房第四名。
真心愛台灣表示，曲全立及其團隊將親臨現場與觀眾對談，並於映後開放問答交流，希望藉由此紀錄片，讓更多人發現生活一些閃光的時刻，並鼓勵大家面對困難。報名連結：https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/d421188c-fd46-4d63-939a-a73ff52bd8fa。世界日報讀者可使用此代碼（Code）：Amazing1102，免費入場。
