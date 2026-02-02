台灣超厭童？他曝一堆餐廳禁童 網：恐龍家長是關鍵

台北一間甜甜圈店日前因不開放兒童入內，甚至連外帶也不接受，引發討論，近日有網友觀察到「不開放兒童的餐廳」似乎越來越多，甚至有店家限制青少年入內，讓他憂心直言「以後沒人敢生小孩」，貼文引發討論，不少網友認為，問題並非單純厭童，而是部分恐龍家長放任不管，才讓店家與其他顧客不堪其擾。

一名網友在社群平台Threads上分享，近來感覺台灣社會越來越「厭童」，他住在南部，日前到市區逛街時，發現不少店家張貼「禁止8歲以下兒童」標示，甚至有店家限制15歲以下青少年入內，讓他忍不住感嘆「這樣真的沒人敢生小孩」。

貼文引發熱議，有網友認為，台灣社會應加強「包容兒童」的觀念，否則整體環境只會讓更多人對生養小孩感到卻步；不過也有人直言，問題並非單純的厭童，而是部分「恐龍家長」未善盡教養責任，才讓店家與其他顧客不堪其擾。

不少網友分享自身經驗指出，其實並不討厭小孩，甚至因為現在出生率低，看到孩子反而會覺得可愛，但曾在公共場合目睹孩童大吵大鬧、摔餐具，家長卻未制止，甚至只顧聊天，讓人感到困擾。也有站在店家立場的網友表示，孩子失控弄亂座位後，往往需要花費更多時間清潔，還得安撫其他受影響的顧客，以維持用餐品質。

