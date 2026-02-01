台灣超商1美食「日本人超愛」月吃15個！內行曝：路邊更讚

生活中心／綜合報導

台灣的超商服務多元，販售的美食也相當豐富，從便當、零食到各式甜點一應俱全，熱食區也提供熱狗、地瓜、茶葉蛋等選項，堪稱包羅萬象。不過，其中有1款「隱藏版美食」深受外國人喜愛，來台定居的日籍網紅「日本人的歐吉桑」更表示，自己平均1個月會吃15個，引發台網熱議，也釣出內行表示，「路邊攤的其實比較好吃呢！」

日本人100%會愛上台灣地瓜？他點頭：馬上上癮

日本人的歐吉桑發文分享，來台定居13年的他，近期在超商看到「有史以來最大的烤地瓜」，尺寸達20公分、重達300g才50元，當下興奮到立刻搶購，「希望我剩下人生中會有遇到60台幣地瓜的機會」。他還表示，根據他的觀察，「日本旅客喜歡上台灣便利商店的烤地瓜機率就是100%」，連他也不例外，平均1個月吃15個左右，「對減肥非常有效果，尤其是對我們有氧運動者來說」、「運動之後再吃，日本人一定會馬上上癮」。

廣告 廣告

每月吃15個「台灣超商1美食」日本人100％愛上！內行曝：路邊的更好吃

日本人的歐吉桑表示，日本人100%會愛上台灣的地瓜。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

日本超商冬天才賣地瓜！口感和台灣差很大

至於台日地瓜有何差別？日本人的歐吉桑揭秘，「日本便利商店很少賣這種又甜又軟的地瓜」，而且幾乎是冬天才販售，並非像台灣一樣全年都在賣。他也分享日本人的吃法是大多是加鹽、奶油，小地瓜的口感會稍嫌乾癟，所以他會專門挑選個頭大一點的地瓜，「這濕潤地瓜又甜又好吃，簡直像蜂蜜一樣好吃。」

每月吃15個「台灣超商1美食」日本人100％愛上！內行曝：路邊的更好吃

日本人的歐吉桑表示，日本超商只有冬天才販售地瓜。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

可遇不可求！內行曝：路邊攤更好吃

貼文曝光後，引發不少台人共鳴，「路邊攤烤爐的地瓜其實比較好吃呢，但是可遇不可求」、「大叔要去買路邊發財車的，有時候會買到超大的而且比較便宜」、「我也很愛台灣烤地瓜，但我都買小的比較多」、「烤地瓜就是香」、「所以我經常買很多地瓜回家自己蒸」、「全家的烤地瓜吃比較習慣，也很甜有葡糖甜味」、「台灣57號黃肉烤地瓜會流蜜糖，地瓜兩頭滲出來的糖還會酥酥的，整條地瓜連皮一起吃又香又甜超營養」。





原文出處：台灣超商1美食「日本人100％愛上」每月吃15個！內行曝：路邊的更好吃

更多民視新聞報導

1張股票飆破900萬！她主持「股王尾牙」台下1幕超震撼

羽絨外套丟洗衣機…恐漲成「大水球」爆炸！達人急：別挑戰

北市議員「中800萬頭獎」得主出爐？本尊認了：都市傳說有趣

