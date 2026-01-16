台灣超大咖新男團！八三夭合體瘦子 組成新團體「夭瘦」

記者鄭尹翔／台北報導

八三夭合體瘦子組「夭瘦」。（圖／索尼音樂 提供）

最沸騰搖滾天團八三夭攜手嘻哈男神瘦子E.SO，強強聯手撞響2026開年第一炮，共組限定組合「夭瘦」，推出全新搖滾嘻哈舞曲〈你壞壞 我愛愛〉，單曲與MV已於1月16日同步上架。消息曝光後立刻引爆粉絲熱議，社群平台湧入大量留言直呼「終於合體了」、「這組合太帥」、「期待值直接拉滿」，話題熱度持續延燒。

八三夭合體瘦子組「夭瘦」。（圖／索尼音樂 提供）

八三夭主唱阿璞與瘦子E.SO早在2023年共同錄製真人秀節目《披荊斬棘》第三季時結下深厚情誼，並在節目中同甘共苦培養出好兄弟默契。節目播出後，粉絲不斷敲碗希望兩人在音樂上正式合作，歷經831天的等待，兩人終於在新單曲〈你壞壞 我愛愛〉中攜手完成期待已久的夢幻聯名。

〈你壞壞 我愛愛〉融合搖滾、嘻哈與Trap元素，是一首節奏感強烈、情緒火辣的舞曲作品。阿璞以擅長的疊字流行語切入，巧妙改寫「男人不壞女人不愛」的情感俗語，轉化為更貼近Gen Z世代的戀愛語言；瘦子E.SO則以直白犀利的Rap段落加入，用明示暗示的歌詞展現率性不羈的愛情態度。兩人獨特嗓音交織出全新曲風，也讓八三夭式的搖滾舞曲再度升級。

這首作品同時也是八三夭全新專輯的先行單曲，新專輯MV影像統籌由破億票房導演、金馬獎典禮創意統籌殷振豪操刀，以「遊戲世界」作為整體音樂宇宙設定。五位團員化身遊戲中的NPC角色，陪伴玩家透過音樂破關，獲得熱血與療癒，打造完整且具娛樂性的音樂世界觀。

〈你壞壞 我愛愛〉MV同樣由殷振豪監製，並邀請擅長強烈美術風格的新銳女導演林毛執導，透過女性視角重新詮釋六位直男創作的半虛構戀愛攻略遊戲。MV中，八三夭與瘦子E.SO全員化身不同NPC角色，結合卡牌、關卡、Y2K與Kuso等視覺元素，將曖昧情感具象化呈現，讓粉絲大讚「戀愛腦直接爆擊」。

