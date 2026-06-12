台灣超越中國了！躍升新興市場指數最大市場 專家揭AI紅利下的社會隱憂
受益於AI浪潮和半導體產業帶動，台灣今年第一季經濟成長年增率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，不過，此番榮景也引發大眾擔憂，當大量的資源、人才被大幅捲入半導體市場，台灣是否已做好準備。對此，財經作家游庭皓在網路節目《早晨財經速解讀》中指出，目前台灣已迎來新一輪產業升級，雖讓台灣財富累積速度快速擴大，但資源和人才大量往科技部門集中，貧富差距和缺工壓力也在同步擴大。
游庭皓：台灣取代中國成為MSCI新市場指數最大的市場
游庭皓指出，今年台灣第一季GDP在前一年已處於高基期成長的情況下，呈現雙位數字的成長，相當驚人。而台股市值5月正式超越印度達到5.04兆，目前僅落後美國、中國、日本和香港。台灣的經濟成長率走出亮麗表現，新興市場中台灣也完全變成領頭羊，在MSCI新興市場指數中，台灣目前正式取代中國，成為新興市場指數最大的市場。這都歸功於AI產業真正能獲益、擁有技術壟斷與定價能力的部分已被台灣吃下來，所以現在光是台積電一家公司，在新興市場指數的權重就高達15%，遠高於第2名三星的5%。此外，美國從台灣的進口金額已正式超越中國，意味著美國現在最需要的不再是大量低成本消費品，而是高階晶片、AI伺服器、先進的電子零組件和半導體設備，而這些產品現在在非紅供應鏈的組裝底下，幾乎都是由台灣直接出貨到美國，台灣已成為美國AI帝國最核心的基礎設施供應者。
游庭皓：台灣這波繁榮是大量資源往少數領域集中
游庭皓表示，台灣在2024年到2025年迎來了新一輪的產業升級，但這一波繁榮並非所有產業一起受惠，而是大量資源往少數領域集中。半導體企業的薪資不斷創高，上市公司高薪排行榜幾乎被AI供應鏈壟斷，導致了名義上經濟數據亮麗，形成個體剝奪感的落差。台灣人均GDP在2021年剛突破3萬美元（約新台幣94萬8800元），2026年應該就有機會挑戰4萬美元（約新台幣126萬5100元）大關，且成長速度完全沒有停止跡象，使得台灣財富累積速度快速擴大，貧富差距也在快速拉大。
游庭皓提到，大量人才正在往科技部門集中，目前台灣政策圍繞AI進入國家隊模式。行政院5月正式成立國家人工智慧戰略特別委員會，台灣AI政策真正進入國家隊統合模式，代表市場針對整個半導體的核心戰略國家化，已開始形成新一輪的刺激。台灣半導體產業不僅是經濟部門，而是已經發展出擁有完整功能的半導體社會，此社會具備自我繁衍機制，將對其他領域展開一定程度的殖民性，包括教育政策、人力資源、基礎建設、電力和水資源的分配，都在往半導體產業集中。
游庭皓說明，由於市場大量資源往半導體集中，使得市場上的缺工壓力越來越大。根據104人力銀行的最新統計，全台有效職缺已高達112.5萬個，企業平均找人的時間越來越長，最缺人的產業從原本的半導體科技產業，一路外溢到餐飲、零售、製造、硬體全面淪陷。代表台灣一方面因少子化進入勞動力縮水時代，另一方面在科技層面全面爆棚，大量資源往科技業傾斜，想高薪發財的人必須進入科技業，壓縮其他部門尋找人力的空間。
游庭皓：資源高強度傾斜半導體產業，形成一系列問題
游庭皓表示，市場由於半導體產業而出現高強度的資源傾斜後，形成了一系列的社會問題， 台灣部分重要職位目前處於極度缺工狀態，反而傷害台灣長期的體制。台灣現行的第一個挑戰就是GDP越來越高、股市越來越強，出口也越來越高，但在教育、醫療、公部門和國防領域卻開始越來越缺人。AI正在重組整個社會的人才流向，只要和半導體、AI供應鏈有關，薪資、資金和資源的分布就會往上集中，但其他維持社會正常運作的職業卻越來越難留住人。現在的台灣就像站在一場巨大的科技浪潮中央，AI讓台灣人變得富有，也讓全世界認識台灣，但也讓台灣更加依賴單一產業、單一周期和單一趨勢。台灣未來能否從單純的科技島升級成高附加價值的國家，關鍵是台灣能否將這一波AI紅利轉化成真正更完整的產業升級。
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