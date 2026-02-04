台灣超越美俄中印等軍事大國 戰機與人口比例雄踞全球第四

以人口與戰機的比例計算，台灣名列全球第四，圖為我國自主研製的「經國號」戰機。（資料照片／王侑聖攝）



近年來從俄烏戰爭，印度與巴基斯坦短期戰爭，中東地區以色列與伊朗的12日戰爭，到今年稍早美國對委內瑞拉發動「絕對決心行動」突襲，空中戰力都是決定結局的關鍵元素，雖然美國、俄國、中國等軍事大國戰機數量，使其他國家難以望其項背，但如果依人口與戰機的比例而言，前述大國卻遠遠比不上規模較小的國家，其中，台灣戰機與人口的比例，更是名列全球第四。

根據歐亞時報（The EurAsian Times）報導，由近期在全球各地發生的戰爭與武裝衝突之中，空戰能力似乎成了決定最終結果的關鍵，因此建立現代化且強大的空中戰力，對各國而言無疑具有重大意義。

廣告 廣告

美、中、俄、印四國 戰機機隊規模遠超過其他國家

目前全球戰機機隊最為龐大，戰力也最先進的自然是美國，將近2800架戰機之中，包括F-35、F-22等先進的第五代匿蹤戰機就接近650架之多，其餘包括F-15、F-16、F/A-18系列戰鬥與攻擊機，以及B-1、B-2、B-52等各型轟炸機，都是目前全球戰力名列前茅的機種，使其獨佔鰲頭。

位居第二的中國則擁有近2000架戰機，其中包括300多架第五代的「殲-20」（J-20）以及「殲-35A」（J-35A）戰機；名列第三的俄國則擁有約1600架戰機，包括2至3個中隊的第五代Su-57先進戰機，印度則以近600架各型戰機排名第四。

雖然前述國家戰機機隊龐大，但同時也肩負著遼闊國土或者海外任務的重擔，報導則是由較少被各界討論的人口與戰機比例進行評比，指出包括以色列、希臘、新加坡與台灣，雖然機隊數量無法與美、中、俄、印度等國比擬，然而人均擁有戰機卻遠遠超過軍事大國。

麻雀雖小五臟俱全 以色列、希臘、新加坡與台灣人均戰機名列前茅

其中，人口約1000萬的以色列，戰機機隊規模達到340架至400架，亦即每2.5萬至3萬人口就擁有1架戰機，其中包括了依照以色列作戰環境進行高度「客製化」的F-35I先進戰機，以及約175架F-16、80架F-15以及25架F-15I等各型戰機，使以色列在中東區域擁有無可匹敵的空戰能力。

以色列在美系戰機撐腰下，擁有中東地區最強大的空戰實力，圖為具有特殊沙漠塗裝的以色列F-15戰機。（取自以色列空軍臉書）

僅次於以色列的希臘，人口約1040萬，卻擁有近230架的戰機機隊，使其擁有與同為北約盟邦卻也是世仇的土耳其，在軍事上抗衡的能力；其中，希臘擁有約160架F-16戰機，且正計畫將超過80架的F-16升級至最新的F-16V構型，另外希臘也擁有24架法製「飆風」（Rafale）戰機，以及24架「幻象2000-5型」（Mirage 2000-5）戰機，與將近30架麥道公司（McDonnell Douglas, 現已併入波音集團）研製的F-4E「幽靈二式」（Phantom II）戰機。

此外，希臘也已採購了20架F-35戰機，並且擁有另外20架的選擇權；總人口約600萬的新加坡，則是全球人口與戰機比例第三高的國家，其擁有約100架F-15SG與F-16戰機，大約每6萬人擁有1架戰機，該國也已採購20架F-35戰機，推動空戰能力的現代化與多樣化。

希臘面對世仇土耳其，建立了強大的空戰實力，圖為希臘幻象2000-5型戰機（前）與「飆風」戰機。（取自希臘空軍臉書）

新加坡持續推動空中戰力現代化，圖為該國F-16戰機。（取自新加坡空軍臉書）

台灣戰機與人口比例排名全球第四 但中國威脅正持續擴大

人口約2390萬的台灣，則以約300多架戰機，平均每8萬人擁有1架戰機排名全球第四，報導指出，台灣與抗衡土耳其的希臘相仿，出於對整體軍事實力無法和中國匹敵現實的認知，始終聚焦於空戰能力優勢的構建。

目前台灣現役戰機之中，有接近140架已從F-16A/B構型，升級至最新F-16V第70/72批次構型的F-16系列戰機，並在2019年新購66架F-16C/D第70批次構型戰機，目前正等待美方交付；此外，台灣也有近54架法製「幻象2000-5型」戰機，以及約130架本土自行研製的F-CK-1「經國號」（IDF）戰機，報導也指出，台灣也對於採購法製「飆風」戰機有高度興趣，期望持續強化空戰實力。

不過，報導認為即便台灣戰機機隊數量可觀，且高度現代化，但是近年來在中國銳意發展下，兩岸之間的空中戰力正朝著中國方面傾斜，不過就人均戰機數量而言，美國每13萬5135人才有1架戰機，中國更是每百萬人才有1架戰機，比例都遠遜於以色列、希臘、新加坡與台灣。

整體而言，具有雄厚經濟實力，且長期處於威脅環境之中的小型國家，大多會採取建立強大戰機機隊的策略，確保自身安全。

更多上報報導

【有片】洛馬證實「軍團莢艙」獲美政府採購合約 台灣F-16搶先美盟友掛載

末日鐘倒數85秒最接近世界毀滅 核武風險與中國武嚇台灣成推力

五角大廈新版「國防戰略」出爐 中國不再是首要關注目標、聚焦西半球安全