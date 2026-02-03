台灣超車德國！躍升美國第4大貿易夥伴 出口額創歷史新高

要聞中心/綜合報導

經濟部國際貿易署3日表示，根據美國海關統計，2025年1至10月台灣進出口貿易額達2010億美元，已首度超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中國，顯示台美經貿關係持續深化。貿易署強調，台灣以2300萬人口規模，超越擁有8000萬人口的德國，成績相當亮眼。

美國港口。（圖／美聯社）

貿易署舉辦年度記者會，向媒體說明2025年亮點成果與2026年重點工作。署長劉威廉指出，今年將持續落實台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後續工作小組的運作，並多元拓銷全球市場，協助廠商布局海外生產基地。劉威廉表示，這次EPPD台美討論議題比過去都要寬，AI供應鏈安全、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈等都是很實質的議題。

副署長陳佩利表示，台灣2025年貿易總額首度突破1兆美元，達1兆1244億美元，其中出口金額為6408億美元創下歷史新高，今年出口甚至可望進一步攀升至6600億美元。為持續強化台美供應鏈夥伴關係，台灣也已與美國德州、亞利桑那州、田納西州、佛羅里達州、維吉尼亞州等13州簽署經貿合作備忘錄（MOU）。

陳佩利並指出，2025年有超過140家台灣廠商參加「選擇美國投資高峰會」，是全球規模最大的代表團之一，今年5月3日至6日也將再度組團赴美參加，參加業者將比去年更多，刷新代表團規模紀錄。貿易署表示，2025年8月在美國揭牌成立「達拉斯台灣貿易投資中心」，提供業者在美布局所需協助。

劉威廉說，美國發展AI，台灣在伺服器領域的確扮演關鍵角色，這是剛性需求，因此對未來的台美貿易持續成長持樂觀態度，但貿易署也不希望只有科技業一枝獨秀，韌性特別預算會加強在受影響較大的傳統產業。至於關鍵礦物供應鏈，他解釋，台灣在關鍵礦物主要有兩部分，一是城市礦山，由電子廢棄物回收，目前工研院已在研發技術；第二部分希望在礦源上開發，能與美國合作。

在歐洲市場方面，貿易署表示，經濟部長龔明鑫親自主持與歐盟的台歐盟貿易暨投資對話會議（TID）以及台歐盟產業對話會議（TPD）。陳佩利指出，中東歐目前已成為台灣最大的無人機出口市場，2025年無人機整機出口最大市場為波蘭，金額約為5000萬美元，其次為捷克約2000萬美元，美國則以約1000萬美元排名第3，3國合計出口金額接近1億美元。

劉威廉強調，無人機出口規模屬於「從無到有」的產業發展階段，成長幅度相當可觀，相較於2023年6月起至年底僅出口181萬美元、2024年全年僅出口441萬美元，都以驚人的數十倍成長，預期將成為台灣未來具潛力的重要出口產品。

