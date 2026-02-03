台灣超車德國！躍升美國第4大貿易夥伴 貿易署長：台美成長動能持續看旺

經濟部貿易署今（3）日舉行年度記者會，會中指出台美經貿深化已取得實質成果，根據美方最新統計顯示，台灣貿易表現強勁，截至去年前10月已正式超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中國。

貿易署長劉威廉對今年出口形勢持樂觀態度，強調在AI浪潮帶動的剛性需求下，台美貿易成長動能將持續看旺。

劉威廉指出，日前剛落幕的「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」探討議題範疇更勝以往，包含AI供應鏈安全、關鍵礦物及無人機供應鏈等實質項目。貿易署後續將扮演核心協調角色，整合數位部、技術司、工研院及無人機卓越聯盟等產官研單位，進一步與美方對接並研議成立專門工作小組。

在關鍵資源布局方面，台灣正積極響應美國確保供應鏈安全的策略，針對關鍵礦物推動「城市礦山」與「礦源合作」雙軌計畫。除了透過工研院研發電子廢棄物回收提煉技術，未來也將尋求與美方及其夥伴國進行礦源開發合作。

而在全球AI賽局中，台灣憑藉伺服器的關鍵地位，不僅在美國市場站穩腳跟，更將目標指向歐洲推行的「AI超級工廠」商機。貿易署計畫協助國內廠商與波蘭、波羅的海三小國等國家政府鏈結，爭取參與當地發展主權AI的機會。

針對歐洲市場，貿易署特別點名無人機產業為拓展重鎮。去年台灣無人機出口金額已逼近一億美元，其中波蘭市場展現出強勁的成長趨勢，成為我國無人機出口首位。儘管科技產業表現耀眼，貿易署也強調不會讓資通訊產業一枝獨秀，未來將透過兩年編列九十五億元的韌性特別預算，加強協助傳統產業鞏固海外市場、佈建通路並加碼參展補助。貿易署將持續走在最前線，透過多方支柱確保台灣在全球貿易體系中的戰略地位。

