台灣超難打「中共斬首總統」做不到！財經網美曝2關鍵

國際中心／李汶臻報導

美國總統川普（Donald Trump）下令美軍在美東時間週六（3日）凌晨、台灣時間3日下午，對委內瑞拉發動突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國。在相關消息震驚全球之際，有關中共恐效仿美國、對我國總統展開「斬首行動」的話題也掀起討論。對此，「財經網美」胡采蘋5日就在臉書發文直言「中共不是不想來斬首台灣總統」，而是根本做不到，她也點出台灣超難打的兩大關鍵。

胡采蘋在臉書粉專《Emmy追劇時間》分享自己通勤途中發現的有趣現象，她表示過去彭博新聞很少講到台灣，即便是提到也是圍繞地震或颱風可能影響晶圓廠等話題，但近期她卻幾乎每天聽到他們講台灣。而針對美國3日凌晨對委內瑞拉發動攻擊，並逮捕該國總統馬杜洛與其妻子一事，胡采蘋就提到如今整個中國網路都在說「如果川普做的事情合乎國際法，那中國也可以比照，扣押台灣總統賴清德」。

美國總統川普（右）下令美軍對委內瑞拉發動突襲，並活捉該國總統馬杜洛（左）回美國審判。（圖／翻攝自X@WhiteHouse、翻攝自Truth@realDonaldTrump）





對於中國恐效仿美國，對台灣元首展開「斬首行動」的討論，胡采蘋認為中共是否要斬首台灣總統，實際上跟國際法完全無關，她舉例稱「中共在新疆蓋集中營，國際法也不允許啊」，並反問「中共未經審判可以把法輪功成員酷刑勞改，這是國際法允許的事情嗎？」。接著她還提及中共針對香港及南海議題的做法，在她看來種種案例皆顯示中共並不在乎國際法。

此外，胡采蘋在貼文中表明觀點，她認為中共不是不想來斬首台灣總統，而是能力有限。她首先引用台灣出生的前美國防部官員胡振東說法，對方受訪時曾透露美軍早已對此有所考量，且為了防止中共用飛彈執行斬首，因此給了台灣非常難以破壞的「樂山雷達」。

出生台灣的前美國防部官員胡振東，曾提到美國為防止中共用飛彈執行斬首行動，給了台灣「樂山雷達」。（圖／民視新聞資料照）





胡采蘋還提到，中共無論是發起「硬殺」還是「軟殺」，都無法完成斬首任務，「硬殺就是我們也有飛彈或其他武器會飛出去，提前打爆對方的飛彈；軟殺則是干擾中國的北斗衛星訊號，讓武器自己墜毀」。至於中共根本無法「斬首」成功的原因，胡采蘋指出「樂山雷達會提前預警讓總統藏起來」，因此根本斬首不了。

而除了有樂山雷達外，美國國會2025年通過的國防授權法，對於台灣也是另一個超大利多「唯一指定跟外國合作的武器案，就是跟台灣聯合研發製造無人機」。此外，該法案推出後，美國政府很快也宣布將禁止所有外國製造的無人機，胡采蘋形容「台灣根本是被開了唯一的一扇窗」。

原文出處：中共妄圖「斬首我國總統」做不到！財經網美「曝2關鍵」台灣超難打

