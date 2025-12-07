台灣越禁越紅？「小紅書」社交 App 排行榜登頂 Cheap揭潘朵拉效應

政治中心／程正邦報導

小紅書被禁後，反衝上台灣社群app下載排行榜冠軍。（圖／資料照）

封鎖消息成「助燃劑」 小紅書逆勢衝上台灣社交榜首

中國社群平台「小紅書」近日因涉及詐騙風險和平台治理問題，遭內政部宣布將封鎖網路使用一年。行政院長卓榮泰更進一步表態，若平台未在期限內改善安全措施，政府不排除將全面封鎖其在台灣的網路使用。然而，封鎖消息曝光後，小紅書的下載量不減反增。當天就在台灣 App Store 的社交類應用程式排行榜中一舉奪下第一名，甚至超越了熱門的 Threads 等平台。

台灣越禁越紅？「小紅書」在社交 App 下載排行榜登頂。（圖／翻攝Cheap臉書）

有 PTT 網友觀察到這股奇特現象，指出小紅書衝上榜首的同時，一款用於翻牆的 VPN 工具也奪得工具類應用排行榜的第一名。網友質疑，這股話題效應是否讓小紅書在台灣意外爆紅。

國民黨主席鄭麗文回應禁小紅書，怒轟民進黨政府獨裁（圖／翻攝畫面）

網紅 Cheap 中肯解析：「越禁止越有興趣」的心理學

擁有百萬粉絲的知名網紅 Cheap 也在臉書發文分享，小紅書在免費社交榜單中竄升至首位。他指出，過去小紅書的使用者以女性居多，使用族群相對固定，但此次政府頒布的封鎖令，卻意外地成為擴大用戶基礎的「助燃劑」。

Cheap 以一句調侃的話，精準點出了民眾的「潘朵拉效應」（Pandora Effect）心態：「政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險。民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖。」這種逆反心理，將政府的警告變相成為了一次高效的免費宣傳。

內政部指出，各大平台都有詐騙廣告，但只有小紅書在通報後未處理，因此實施封鎖。（圖／翻攝自內政部臉書）

網友熱議：質疑封鎖標準與背後動機

這場封鎖令確實讓小紅書意外收穫了巨大的流量和關注度，下載潮也引來大批網友熱烈討論，多數人認為這是人性使然：「越禁止人越有興趣」、「有政府幫忙宣傳，下載成第一名」。不過，輿論焦點也延伸至對政府封鎖標準的質疑。

有網友提到，若單純因大陸背景，為何同屬大陸平台的抖音未被禁，唯獨小紅書被處理？其實小紅書被下架的真正原因，在於它「不配合司法調查，且在台灣也沒有聯絡處」，導致政府無法有效管理平台上的詐騙與違規行為，才成為被處理的對象。

對此，Cheap 也特別澄清：「我有說是因為大陸背景嗎？身為一個台灣人，連基本的閱讀能力都沒有，好可憐喔。」明確將議題焦點導回至平台安全與配合司法的層面，而非單純的政治立場。

