台灣越野跑不能輸！美、日跑者來台踢館！橫越北台灣山脈仙拼仙

《SKY HUNTER 士林越野》首度增設50K、路線橫跨台北—汐止山系，750名跑者來自21國齊聚外雙溪。日本JSA首組隊參賽交流，日將奪50K雙冠；九天鼓陣開場、親子組熱報，賽事減塑與回收獎牌力推永續，城市山林共跑。（圖／中華民國越野跑協會提供）

2025年《SKY HUNTER 士林越野》11月22日在東吳大學外雙溪校區登場，賽事邁入新里程碑：首度新增50公里組別，路線與規格對標國際越野賽，象徵士林越野從城市在地賽事，往主流大賽舞台再推進一步。

日方JSA率隊參賽交流 台日越野合作訊號升溫

本屆最受矚目的國際亮點，來自日本Japan Skyrunning Association（JSA）首次以隊伍形式來台參賽與交流。JSA代表松本大在座談中表示，期待未來能與台灣在國際大賽共同參與。主辦單位指出，這不只是台日跑者友誼的延伸，也代表台灣越野跑正被看見、開始進入更密集的國際連結節奏。

今年整體賽事共吸引750位、來自21個國家與地區的跑者齊聚台北，透過賽道與文化互動，讓士林越野多了更明確的國際辨識度。

九天鼓陣開場＋張雅琳鳴槍 城市山林挑戰啟動

開幕式由九天民俗技藝團以震撼鼓陣揭開序幕，為賽事注入儀式感與氣勢。隨後立法委員張雅琳到場為24公里組致詞並鳴槍，正式啟動今年的城市山林挑戰，外雙溪校園瞬間進入賽事節奏。

50K橫越台北—汐止山系 北台灣代表性城市越野路線成形

首屆50公里組路線自外雙溪出發，延伸至汐止山區，串連國軍示範公墓、新山夢湖、內溝山、金龍湖等北台灣經典山林與城市交界地標。賽道結合陡升稜線、林道與城市景觀，讓跑者在一趟長距離裡快速切換台北山系的多重面貌。有海外跑者回饋，這條路線讓他們看見台北山林的世界級潛力。

減塑、回收獎牌、環保餐具 低耗材越野賽事再升級

士林越野今年強化環境永續作法，全面取消一次性消耗品，賽後餐點不提供免洗碗筷，改以環保餐具降低廢棄物。完賽獎牌也採回收塑膠廢料再製，讓「完賽」不只是一段路的終點，也是一種對環境承諾的象徵。主辦單位表示，希望把士林越野打造為台灣「低耗材越野賽」的指標案例。

親子組近百家庭共跑 城市山林成最美運動教室

今年親子組報名踴躍，近百位家庭一起踏入山林，完成第一堂越野跑體驗課。主辦單位指出，對多數家庭而言，這不只是運動，而是一次「一起完成挑戰」的親子旅程，孩子在山徑裡練勇氣，家長在陪跑中看見成長。

越野跑協會：50K是國際化起點 士林越野要成北台灣代表賽

中華民國越野跑協會理事長周青表示，今年50公里組是重要起點，台日交流深化、國際跑者增加，都顯示台灣越野跑正快速成長。協會與主辦團隊將持續努力，把《SKY HUNTER 士林越野》推向北台灣最具代表性的越野賽事之一。

各組成績出爐 日本跑者50K奪雙冠、台灣選手穩居頒獎台

50公里組男子前三名：

* 冠軍：市毛富士雄（日本）06:31:37.76

* 亞軍：甲斐大貴（日本）06:32:36.43

* 季軍：蔡榮峻（台灣）07:11:57.75

50公里組女子前三名：

* 冠軍：KANAKO EDAMOTO（日本）07:03:59.63

* 亞軍：林楓（日本）07:43:16.44

* 季軍：莊雅筑（台灣）07:47:06.50

24公里組男子前三名：

* 冠軍：江晏慶（台灣）02:16:02.69

* 亞軍：中功貴（日本）02:22:23.94

* 季軍：江羽健（台灣）02:23:05.41

24公里組女子前三名：

* 冠軍：吳佩倫（台灣）02:59:57.13

* 亞軍：蔡明秀（台灣）03:02:26.04

* 季軍：周怡君（台灣）03:15:21.94

8公里組男子前三名：

* 冠軍：陳星均（台灣）00:51:18.22

* 亞軍：Marcel Naderer（德國）00:52:53.98

* 季軍：湯恩峻（台灣）00:55:11.98

8公里組女子前三名：

* 冠軍：Elizabeth Guthmann（美國）00:56:17.82

* 亞軍：鄭茜云（台灣）00:58:04.57

* 季軍：鄧曉芳（台灣）01:00:15.94

