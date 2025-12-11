台灣跨性別醫療新里程碑 高雄長庚團隊完成達文西腹膜性別確認手術

「從小我就認為自己是女生，但身體特徵卻與內在認知違背，那種痛苦伴隨我多年。」20多歲的Y姓個案最近在高雄長庚醫院完成變性手術，開心終於成為女人。

一路走來陪同的媽媽也分享：「不能替她承受身體上的改變，但至少能陪她一起面對。」媽媽坦言說，剛開始無法接受兒子想當女生，不許兒子留長髮，但兒子就離家出走，母子吵吵鬧鬧多年，後來她試著了解與支持。

此次性別重建手術不僅讓Y小姐獲得符合性別認同的身體，也重新修復了家庭關係。母女共同走出矛盾與不安，迎來更完整的生活。

Y個案與媽媽，以及另二名同樣接受變性手術的個案，今天勇敢出席見證高雄長庚紀念醫院跨性別醫療團隊成功完成「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」記者會。

圖說：Ｙ小姐（左2)在媽媽（右2）陪同下，感謝高雄長庚泌尿科醫師陳柏諺（左）及整形外科醫師蔡岳儒助其圓夢變性。圖片來源／高雄長庚提供

高雄長庚醫院表示，此術式結合最先進的單孔微創科技與整形外科隱痕美學，僅需於肚臍開一個微小切口，並與會陰操作配合完成重建；腹膜作為重建組織，具備天然潤滑性與良好延展性，能有效降低術後陰道狹窄、異味或植皮攣縮等問題。

主刀的泌尿外科醫師陳柏諺指出，「腹膜陰道成形術無需截取腸段，可避免腸道滲漏、穿孔及術後異味等併發症，讓個案術後恢復更快，也更接近自然構造。

圖說：泌尿科醫師陳柏諺表示，腹膜陰道成形術可接近自然構造。圖片來源／高雄長庚提供

外觀的自然度是許多跨性別女性重建自信的關鍵。整形外科醫師蔡岳儒負責外陰部再造，運用龜頭與包皮組織精細打造陰蒂、小陰唇，再以陰囊組織塑形大陰唇，同時調整男性尿道，使其符合女性解剖構造。 高雄長庚團隊進一步研發「隱痕客製化術式」，將傳統位於大陰唇中央的切口外移至大腿縫與大小陰唇溝，讓疤痕近乎隱形並降低會陰疼痛。蔡岳儒醫師表示：「手術不是只有功能完整，更能在外觀上呈現個案心中『真正的自己』，達到身心一致的整體療效。」

高雄長庚跨性別醫療團隊由泌尿外科、整形外科、精神科、內分泌科與婦產科共同組成，提供「身心整合」的全方位照護。副院長陳武福表示，隨著性別平權意識提升，醫療端更需提供安全、友善與標準化的照護流程。未來將持續推動臨床研究、術式精進與國際交流，致力讓臺灣成為亞洲兼具技術與人文的跨性別醫療重鎮。 高雄長庚紀念醫院性別確認醫療服務，包括心理評估、荷爾蒙治療、手術重建與長期追蹤。透過跨科別整合與客製化照護，陪伴每一位跨性別者朝向「身心一致」的真實自我。

圖說：高雄長庚跨性別醫療團隊與個案及其家屬共同見證新式性別重建手術成功。圖片來源／高雄長庚提供

