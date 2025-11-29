台灣跨海救援！汪喵星球啟動「宏福苑受災寵物援助」GOLS 無償配送超暖心

【警政時報 林照東／台北報導】香港新界大埔宏福苑於 11 月 26 日突發五級大火，為近年最嚴重的住宅災難之一，不僅釀成重大死傷，也造成上百隻寵物受困，許多飼主焦急守候在封鎖線外，只盼毛孩能平安獲救。在這場突如其來的浩劫中，台灣知名寵物品牌 汪喵星球 率先啟動跨境援助行動，攜手香港在地物流夥伴 GOLS，提供物資與免費配送協助，期望成為災中家庭最即時、最穩定的支撐力量。

汪喵星球於事故發生後，立即比對香港客戶資料、聯繫疑似受影響住戶，同步掌握第一線動保組織需求，迅速整備貓砂、主食罐、乾糧、保健品、清潔用品等可立即投入的物資，希望在混亂與不安中，為飼主與毛孩建立最基本的生活支點。

值得關注的是，本次香港在地物流夥伴 GOLS 主動提出「無償協助配送」，承諾全力支援運送需求，讓救援物資能在最短時間抵達前線。台港兩地跨境合作，讓援助更具效率與溫度，也展現民間企業在災難中的高度社會責任。

為香港宏福苑火災祈福，汪喵星球呼籲各界共同關注受災家庭與毛孩需求，並建立物資協助通報窗口。（圖／汪喵星球提供）

提供每隻毛孩最高三個月物資 汪喵星球成災後最溫暖的陪伴

火警發生後，消防員陸續救出多隻貓狗及陸龜，其中多隻毛孩因吸入濃煙需緊急送醫，飼主焦急情緒不言可喻。汪喵星球表示，將為受災家庭提供 每隻毛孩最高三個月的免費照護物資，確保在安置期間仍能維持基本的生活品質，不因動盪而中斷照顧。

此外，汪喵星球已同步向全港客戶發布關懷通知，若為受災住戶或掌握災情資訊者，可立即透過官方社群私訊，品牌團隊將於第一時間安排配送。對於臨時安置點及第一線救援單位，汪喵星球也將陸續提供物資支援，盼能與社區攜手，共同度過最困難的時刻。

汪喵星球第一時間整備貓砂、主食罐、乾糧、情緒放鬆用品等多項物資，準備啟動送往香港宏福苑受災家庭與動保單位。（圖／汪喵星球提供）

GOLS 無償配送 讓援助物資「真正送到最需要的地方」

GOLS 表示，只要是救援物資，將以「無償配送」方式協助運送，並啟動香港端倉儲與物流流程，全力投入支援。汪喵星球則強調，跨境物流原本就具複雜程序，此次能在第一時間完成部署，全賴台港雙方緊密協作，確保物資能快速、安全抵達受災家庭手中。

汪喵星球執行長孫宗德於社群平台發布關懷訊息，表示台港團隊已啟動救援協作，並承諾提供受災毛孩最即時的物資支援。（圖／汪喵星球提供）

建立即時通報窗口 全面提升香港毛孩救援效率

汪喵星球呼籲，若民眾知悉有毛孩因災情面臨糧食短缺或無法照顧的情況，可立即通報品牌官方社群。團隊已設定「即時協助窗口」，透過資訊統整與後續協調，加快支援程序，盼讓每一份援助發揮最大效益。

同時，品牌也與香港動保組織「毛守救援」合作，作為災情期間的第一線協助窗口。毛守救援表示，衷心感謝台灣品牌「汪喵星球」在最混亂的時刻伸出援手，跨海捐贈物資，為受災毛孩帶來實質希望。

汪喵星球執行長、同時也是中華民國創業楷模的孫宗德（右），與台中市新創會前會長胡晉芫（左）一同出席活動，並向在場創業者分享創業歷程與實戰經驗。（圖／記者林照東攝）

汪喵星球執行長孫宗德表示：「看到災情後，我們心情非常沉重。雖然身在台灣，但能理解飼主的焦急。我們希望盡一份心意，陪著受災家庭一起走過最艱難的日子。也感謝 GOLS 願意無償配送，讓每份物資都能有最快速度抵達。」

民眾如需協助、通報資訊，可透過以下官方窗口聯繫：

● 汪喵星球官方 Facebook： https://www.facebook.com/share/p/1ARTXqXr5V/

● 汪喵星球官方 Threads： https://reurl.cc/R9ybOx

