台灣路上看到1路牌！日網紅大讚「有人情味」 老司機打臉：怕被撞

為了提醒用路人道路使用事項，台灣許多道路都會設置各種路標。旅台日本作家「日本人的歐吉桑」近日在高雄騎單車時，在路上發現「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」的路牌，讓他直呼體貼、有人情味，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛表示，其實大家看到反而會注意不要貼近考驗車，以免發生意外。

日本人的歐吉桑在臉書粉專發文表示，他在高雄騎車時看到路牌，上面寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，由於他在日本沒看過這種路牌，因此忍不住大讚台灣人體貼、有人情味，甚至連日本人看到了也會感到感動；不過日本人的歐吉桑指出，現實跟理想是兩回事，「重點是就算台灣人看到了這路牌，沒有人為新手司機手下留情吧」。

對此，許多網友紛紛回應，「考試還作弊，拿到的駕照一點都沒意義啊，這不是人情味，這根本是縱容…」、「日本人看到台灣的交通只怕都嚇到哭了吧」、「一堆出來路試的慢的跟龜似的，龜速二三十公里，還是去搭公車跟騎腳踏車」、「讓新手早日知道車道的黑暗面也不錯，提早適應開車或放棄開車」。

不少老司機則坦言，自己看到都會避開考驗車，以免發生意外，「是叫大家沒事閃遠一點，不要開這條路，以免被新手撞上了，害人害己」、「會呀～駕訓班的車子出來也會在車上標『駕駛訓練中』，我看到都會閃遠一點、保持距離，對彼此都好！」、「會禮讓啊，因為怕被他們撞到」。

