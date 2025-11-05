台灣躲不掉！北轉角度是關鍵 準鳳凰颱風影響時間曝

侵襲菲律賓的海鷗颱風確定不會影響台灣，但鳳凰將威脅全台。（圖／氣象署）





準颱風「鳳凰」幾確定影響台灣！中央氣象署預估，鳳凰生成後將有3種路徑，且每種路徑都會影響台灣，屆時台灣的風雨程度，將視颱風「這2天」北轉角度及時間決定。

預報員黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓TD29中心結構還未非常紮實，但應會在今天增強為鳳凰颱風並往西北西前進，預計周末抵達菲律賓東方海面，下週日、週一（9日、10日）期間北轉，而其北轉角度及時間，將決定鳳凰影響台灣的程度。

黃恩鴻續指，目前鳳凰颱風有3種可能路徑，一是沿台灣東北側外海北上、二為沿台灣海峽北上，最後是西進廣東沿海。黃恩鴻提醒，3種路徑都會影響台灣，預計下週一接近、週二（11日）最顯著，且可能增強為中度颱風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享Google AI（FNV3）模式系集圖，表示AI預測鳳凰將發展為強烈颱風，並同樣預估有3種路徑。影響最劇烈的是鳳凰穿越呂宋島、進入巴士海峽或東沙島海域轉向，並沿台灣往東北方移動。

另外2個路徑影響相對輕微，其中一個為在抵達菲律賓前大角度轉向，通過台灣東部外海；另一是穿越呂宋島後會往中國華南一帶前進，並要注意颱風及東北季風的共伴效應。