台灣車商退場潮 SKODA亞洲最大旗艦店兩年喊卡

記者鍾釗榛／綜合報導

尚鵬汽車年底終止與SKODA的合作。（圖／Škoda）

今年的進口車市場可說是寒風刺骨，不只買氣被關稅不確定性凍到，經銷商也因營運環境急速惡化，只能接連舉白旗。繼MAZDA與標達分手後，義美集團旗下的尚鵬汽車也確定在年底終止與SKODA的合作，讓車市再添震撼彈。

斥資4億打造旗艦據點卻提前退場

尚鵬汽車才在去年斥資4億元打造佔地800坪的內湖SKODA旗艦店，是全亞洲（不含中國大陸）規模最大的展示中心。沒想到不到兩年就宣布撤出，被視為義美汽車布局縮減的第一例。車界直言，這不是個案，而是整個進口車市的「結構性危機」正在全面浮上檯面。

賣車反而更虧

目前台北港堆著超過3萬輛尚未消化的進口車，新年式車又即將抵台，母廠與總代理壓力飆升，只能不斷把壓力往經銷端推，許多品牌甚至要求經銷商升級據點、加碼促銷，成本壓力像雪球越滾越大。

經銷版圖全面鬆動

今年退場案例接二連三，從裕隆集團旗下豐舜汽車離開Volkswagen，到裕隆日產最大經銷商誠隆汽車因股東意見不合退場，甚至連Honda、Volvo、VW都傳出目標與投資規畫談不攏，還有品牌主管被迫下台平息風波。

廣告 廣告

不論品牌背景大小，現階段的汽車市場都在同一個現實面前，市況低迷、生意難做。這波從國產一路燒到豪華品牌的經銷重整潮，正在預告傳統汽車經銷模式即將迎來一場全面性的大考驗。

更多三立新聞網報導

路邊報廢車竟是稀有寶物 身價高達4100萬！

免費健診＋零件85折 PEUGEOT、CITROËN年終健診延長到2月

賓士年終殺紅眼？A-Class月付1字頭、電車60期零利率 豪車就能開回家

電動車省錢救星 月付688、全台DC快充只要75折

