台灣車市進入割喉戰！賓士休旅直接下殺25萬

台灣賓士最近悄悄在官網更新車款資訊，AMG GLE 53與GLE 53 Coupe迎來全新「星夜版 Night Edition」，不只換上更濃厚的AMG風格設定，連售價也同步下修，各降25萬元，分別來到456萬元與489萬元。沒有記者會、沒有新聞稿，卻瞬間在車迷圈掀起熱議，不少人直呼這波調整來得又快又狠。

價格下修25萬

這次星夜版取代原本販售的版本，兩款車皆為北美進口設定，售價從原本的481萬元與514萬元，下修到456萬元與489萬元，直接少了25萬元，讓不少準車主眼睛一亮。由於時間點正巧搭上「美規車零關稅」市場傳聞，也讓外界紛紛猜測是否提前反映未來政策走向。

AMG氣場全面強化

新登場的星夜版將重點放在外型與性能氛圍，標配AMG專屬套件，搭配車門自動吸附功能，整體氣勢更到位，從外觀就能感受到滿滿AMG血統。對於重視視覺張力與運動感的買家來說，這次改款可說是精準命中喜好。

回歸性能本質

不過在內裝配備上則進行精簡，原本的四區恆溫空調改為雙區設定，空氣淨化系統與第二排電動座椅同步取消，GLE 53 Coupe也拿掉HUD抬頭顯示器。

在進口車市場競爭白熱化之際，AMG GLE 53星夜版的降價登場，也被視為豪華性能休旅級距的重要風向球。究竟是否真與關稅政策變化有關，仍有待後續觀察，但可以確定的是，想入手AMG性能休旅的買家，現在確實多了一個更甜的時機點。

