台灣車市降溫 兩大龍頭應變! 和泰穩健擴張、裕隆加速轉型

今年（2025）台灣車市買氣降溫，累計前11月新車掛牌數約36.7萬輛，年減11.9%。CRIF分析，消費者普遍觀望進口車關稅及貨物稅可能調降，加上經濟不確定性升高，使購車決策延後。汽車產業兩大龍頭則相繼調整策略，其中和泰汽車以鞏固既有優勢、追求穩健成長為主軸，裕隆汽車則加速集團轉型，但過程需投入大量資本，短期營運波動風險仍待觀察。

國內車市疲弱亦反映在上市汽車產業營收表現。統計前11月整體汽車產業合併營收年減5.71%，其中六家以整車製造與銷售為主的業者表現尤為承壓，僅和泰汽車仍維持0.93%的小幅成長，其餘皆呈衰退。

個別公司來看，裕日車合併營收年減35.31%，跌幅居同業之冠；中華汽車年減20.89%、裕隆年減14.91%、汎德永業年減10.76%，均超過一成；三陽工業亦年減4.68%，接近5%。整體顯示車市修正對業者營運形成明顯壓力。

面對市場逆風，汽車產業兩大龍頭和泰汽車與裕隆汽車近期相繼調整發展策略，採取不同布局方向。

和泰汽車近期斥資逾百億元收購日本日野（HINO）經銷體系，為公司歷來規模最大的海外投資案，藉此正式進軍日本商用車市場，並進一步深化與日野母廠的合作關係。CRIF解讀，和泰此舉除分散台灣市場成長趨緩風險，也有助於拓展商用車海外營運版圖。

相較之下，裕隆汽車則持續聚焦電動車與多角化轉型。裕隆日前將旗下自有品牌納智捷（Luxgen）100%股權，以新台幣7.876億元策略性轉讓予與鴻海合資的鴻華先進，市場普遍認為，此舉並非退出電動車布局，而是透過調整股權與經營架構，強化垂直整合效率。

裕隆方面表示，品牌與銷售通路由鴻華先進主導，有助於讓該公司專注於電動車設計、研發與平台整合，提升電動車事業推進速度。同時，裕隆仍持有鴻華先進約44%股權，得以持續參與電動車策略發展。

此外，裕隆亦與日本三菱汽車合作開發電動車款，預計由三義廠負責生產，並規劃於2026年下半年於大洋洲市場上市，成為其海外整車代工業務的重要布局之一。

CRIF表示，從兩家公司策略來看，和泰汽車以鞏固既有優勢、追求穩健成長為主軸，憑藉Toyota、Lexus與HINO等品牌在台灣市場的領導地位，維持相對穩定的營收結構，並逐步拓展海外商用車市場與電動化車款布局，同時切入移動服務（MaaS）相關應用，整體風險相對可控。

裕隆汽車則加速集團轉型，將資源集中於電動車製造、平台合作與CDMS（合約設計製造服務）模式推廣。隨著三義廠具備電動車量產能力，市場認為，裕隆在整車代工製造領域仍具發展空間。不過，電動車市場競爭激烈，轉型過程需投入大量資本，短期營運波動風險仍待觀察。

