「台灣軍人需要完成任務的工具」 谷立言：1.25兆特別預算至關重要

美國眾議院撥款委員會公布撥款法案內容，其中包括撥款共11.5億美元（約新台幣364億元），支持台灣加強防衛。不過，賴清德總統提出的1.25兆國防特別預算，仍在立法院卡關，美國在台協會（AIT）處長谷立言今（22）日受邀出席國防安全研究院，並在發表演說時再度重申，台灣軍人最需要的是能協助完成任務的各項工具，這也是賴總統提出1.25兆特別預算為何至關重要。

谷立言表示，美方支持台灣政府提出的1.25兆國防特別預算，並提到賴總統承諾在2030年前將防衛支出提高到國內生產總值5%。他也說，台美合作不只造福美國與台灣，也有助於全世界。

此外，谷立言也首度公開美台在無人機與AI自主系統合作，成立供應鏈，並由美商在台設立「中口徑」彈藥測試場。

預算受阻！國防部喊時間不等人 籲立院速審議

相關軍購與預算議題持續引發關注，因相關預算藍白已在立法院8度封殺，國防部戰略規劃司司長黃文啟則喊話，希望立法院能儘速審議，「因為時間是不等人的，我們每一天的延宕，都很可能造成後續武器裝備籌獲的困難。」

美撥款委員會公布法案 撥11.5億美元挺台防衛

另一方面，美國國會參、眾兩院去年底通過年度「國防授權法案」，19日公布撥款法案、正式編列預算。該撥款法案中包括撥款10億美元（約新台幣316億元），強化台灣安全合作；另編列1.5億美元（約新台幣48億元），用於替換提供給台灣的國防物資。國防院學者許智翔則提到，美國在去年底推出的國家安全戰略，仍把重心放在中國大陸威脅，以及台灣的防禦與安全。

對於國防特別預算與軍購相關議題，AIT與國防部均強調其重要性；至於預算審議，仍有待立法院後續處理。

台北／黃品寧、蕭睿陞 責任編輯／周瑾逸

