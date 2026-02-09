台灣軍購98%依賴美國居全球第一 歐洲國防自主恐被中國稀土制約

台灣於2024年11月4日在高雄舉辦「海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍典禮」，這是海軍第一艘國造二級作戰艦艇。（資料照片）



在美中競爭與地緣衝突升溫之際，全球軍備依賴與供應鏈問題再度成為焦點。德國之聲分析武器貿易數據指出，美國仍主導全球軍火市場，許多國家高度仰賴美製武器，其中台灣對美軍購佔比更高達98%，居全球之冠。各國一方面尋求降低對美依賴、建立新合作，另一方面也想自給自足，卻面臨稀土受制於中國的現實挑戰。

第62屆慕尼黑安全會議將於2月13日到15日舉行，將聚焦於跨大西洋安全政策與歐盟防務等議題。過去一年來，世界各國不斷加強自身軍備，德國之聲（DW）9日報導，該媒體分析了斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）蒐集的武器貿易數據，該研究所自1950年以來，就持續追蹤軍事支出，以及該機構所稱的「主要常規武器」的貿易數據，例如飛機、防空系統、裝甲車、火砲、艦艇、衛星與感測器。DW分析發現，美國在歐洲乃至全球國防市場中，佔據了顯著的主導地位。

廣告 廣告

美國在過去20多年來，一直是全球最大的武器出口國，佔全球軍火銷售的36%。其次依序是俄羅斯的21%、法國的8%、德國的7%、中國的5%。從2000年到2024年，這5國在全球貿易武器供應中，合計佔比高達74%。

買美F-35戰機系統就被綁十年

若把焦點轉向武器進口國，就能看出這5大武器供應國，在哪些地區或國家佔具主導地位。

在2000到2024年間，大洋洲國家62%的進口武器來自美國，居全球之冠；但整體進口量卻相對較低。相較之下，歐洲有46%的進口武器來自美國，亞洲有35%的進口武器來自美國，但整體進口量卻比大洋洲多出不少。

柏林智庫「德國外交政策協會」（German Council on Foreign Relations）資深研究員馬特勒（Aylin Matle）表示，「短期內沒有辦法改變對美國的依賴。」她指出其中一個例子就是，「許多歐洲國家決定跟美國買F-35戰機，這代表他們至少在之後10年內都會被這個系統綁定，而且在備用零件供應上，必須依賴製造國。」

台灣軍購美佔比居全球第一

在2020年至2024年間，全球武器進口量最高的50個國家中，有19個國家超過一半的武器進口來自美國，當中就包含台灣。

以佔比來看，台灣高達98%的進口武器來自美國，高居世界第一，有1%來自德國。中東國家巴林、荷蘭、日本則皆以97%並列第二，其後依序是義大利的94%、瑞典的92%、挪威的91%、南韓的86%、英國的86%、澳洲的81%、丹麥79%、紐西蘭76%、沙烏地阿拉伯74%、德國70%、以色列66%、摩洛哥64%、科威特63%、羅馬尼亞61%、西班牙56%。

多國降低對美國防產業依賴

馬特勒表示，隨著川普重返白宮，這些高度依賴美國軍武的國家政府也越來越緊張，「不只是因為對國防產業的依賴，也因為一旦與中國發生衝突時，美國是否會提供保護的承諾。」

川普回任後，對盟友在經濟或國防上的威脅，已使各國紛紛祭出對策。馬特勒觀察發現，自川普回任以來，各國政府已經建立新的聯盟，「我強烈懷疑，在當前安全政策發展的背景下，這種情況將持續增加，」她說，「就算未來出現一個對歐洲更具同情心的美國政府，也是如此。」

該分散國防貿易夥伴嗎？

也有許多國家從多個國家分散進口武器。新加坡、埃及、匈牙利會向多個供應商購買相同的系統。但SIPRI資深研究員韋澤曼（Pieter Wezeman）指出，在實際運行這些系統時，對後勤系統來說簡直是一場「惡夢」，進而拖垮運行效率。

有韌性的防務戰略是什麼樣子？

馬特勒、韋澤曼和其他分析人士皆表示，一個國家提升防務韌性的關鍵在於「自給自足」。馬特勒說，「當印太地區發生衝突，美國國防工業優先供應自家軍隊，而非履行與歐洲的合約，這是理所當然的。」她說，北約東翼若與俄羅斯發生對抗，歐洲產業也應該要有能力為本國軍隊提供裝備。

韋澤曼認為，歐盟防務產業其實已經具備迅速武裝歐洲軍隊的能力，問題只在於優先順序。他說，「歐洲擁有龐大的產能，但這些產能不一定是用於歐洲本身。」

歐洲或深陷中國稀土制約

報導指出，歐盟國防工業想要擴大規模，一邊供應歐洲軍隊，另一邊又要維持出口貿易，那勢必得面臨另一個挑戰：稀土。稀土是製造國防產品的關鍵，而目前主要的供應商只有一個，中國。馬特勒坦言，「短期內沒有真正的替代方案。沒有其他國家能像中國這樣，如此迅速且具規模地生產稀土。」

因此，歐盟國防工業在減少對美國依賴的過程中，可能會變得更加依賴另一個大國，中國。而北京也曾展現過，它並不排斥將自身力量當作談判籌碼。

更多上報報導

傳中國監管發出「避震」指導 銀行接獲建議減持美國公債

黎智英被判20年後 英國放寬香港BNO簽證將納2.6萬人

中國施壓反促高市早苗眾院大獲全勝 親中政黨痛失7成席次