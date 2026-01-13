台灣輸美關稅15%？連賢明：準最惠國待遇

▲中經院院長連賢明認為，這代表台灣有望和日韓在美國市場相同基準競爭。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 中經院院長連賢明今（13）日在臉書分享，近期外媒《紐約時報》傳出美方正接近與台灣敲定貿易協議，若後續順利落實，台灣輸美關稅有機會下調到 15%。他認為，這樣的稅率幾乎等同拿到「準最惠國待遇」，也代表台灣終於有望在美國市場上，跟日本、韓國站在更接近的起跑線競爭。

不過連賢明也提醒，即便外媒提到可能在一月底前後定案，他對時程仍持保留態度，認為川普政府目前仍有其他外交與國際議題需要處理，台美協議是否能如預期快速拍板，仍要再觀察。

而外媒報導也指出，台美貿易談判的條件，包括台積電承諾要在美國亞歷桑納州再建至少5座廠房。

連賢明指出，15%的稅率應該是過去十幾年以來，台灣首次有機會在美國市場中與日韓站在相同基礎上競爭，因過去在WTO框架下，台灣的稅率一直以來都較高，這對台灣傳產應該是一大利多。

