台灣辣網紅超扯求肉償 吃霸王餐SOP被揭露

美國紐約警方近日逮捕一名34歲女子Pei Chung，她多次前往高檔餐廳用餐後拒付帳單，不僅試圖以「照片宣傳」或「部落格文章」抵餐費，甚至向服務人員提出以性服務來抵餐點費用。Pei Chung在社群平台LinkedIn自稱1990年出生於台灣，畢業於國立高雄師範大學。

根據《紐約郵報》報導，Pei Chung住在布魯克林威廉斯堡（Williamsburg）一棟豪華濱海大樓，她經常在Instagram曬出許多奢侈品，例如Prada高跟鞋、LV包款等名牌，但她已經吃過至少五次高級餐廳的霸王餐，甚至在社群上炫耀這些餐點。

據了解，Pei Chung會盛裝打扮走進高級餐廳，營造受餐廳邀請拍照的假象，並上傳社群平台，但結帳時卡片全數刷不過。她在10月22日前往一間餐廳消費188美元（約新台幣5850元）後，付不出餐費，還提出以身體交換；11月7日又在同店點了83.83美元（約新台幣2600元）餐點，再度拒付餐費，最後被員警上銬帶走。

Pei Chung也把這樣的招數用在其他店家上，她曾在不同的三間店吃霸王餐後，拒絕付款或直接離開，累計消費378美金（約新台幣1.17萬元），甚至在其中一間餐廳，躲到洗手間45分鐘，再告訴服務人員「可以用其他方式來償還」，也就是暗指可以用性服務來抵債。

Pei Chung的Instagram上，有超過1.9萬粉絲追蹤，內容多為名牌、美食與性感自拍照；從連結到LinkedIn的頁面可見，她自稱來自台灣、高師大畢業。警方強調，這類行為屬詐欺與拒付餐費，已對她啟動法律程序。

