台灣辦公室請飲料有「潛規則」 老外爽喝見1事傻眼

一名在台灣工作的外國人昨（29）日表示，有同事請大家喝飲料，他依照平常習慣，很理所當然的點了大杯，結果去領飲料的時候才發現，所有同事竟然都點中杯，讓他驚呼「我是不是不小心打破了辦公室的潛規則」，讓其他網友全都笑翻。

一名外國人昨日在Threads表示，上班的時候收到email，有同事要請大家喝飲料，他依照平常習慣直接點了大杯，結果等飲料送來的時候，他才發現整間辦公室的人竟然都只點中杯，讓他擔心到哭出來，崩潰喊「我是不是不小心打破了辦公室的潛規則？開始有點擔心了」。

文章上線後讓其他人笑翻，留言喊「台灣人哪有在喝中杯的啦」、「平常就喝大杯的無妨，不要因為有人請客才喝大杯就好」、「上次我同事請客，結果有人點家庭號鮮奶」、「大杯不是問題，你這杯要95元才是重點」、「如果請客的人沒說限制，就隨便點不要有壓力」、「有人請客的話我會點便宜一點的，不敢隨意點最想喝的那種」。

原PO事後也透露，他當下發現時，就有向請客的同事道歉了，但對方很大方，還跟其他同事一起笑出來，「他是個好人，下次請他一杯特大杯！」也有人分享「有人請客還是會點大杯，但可能會點便宜一點的純茶類，不會點100元這種」、「應該是看價錢不是看大小杯，但如果偶爾會回請的話，我覺得可以隨意一點，沒關係」。

