台灣辦公室請飲料有「潛規則」？ 老外點大杯見「全場這情況」尷尬了

一名在台工作的外籍人士分享趣事，他說辦公室有人請客，結果只有自己點大杯，有點不好意思，貼文讓網友笑翻，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

辦公室同事經常會一起點飲料，偶爾有人會跳出來請客。一名在台灣工作的外籍人士昨（29日）分享表示，因為有同事請喝飲料，他依照平常習慣點了大杯，豈料去領取時才發現，其他同事只點中杯，「我是不是不小心打破了辦公室的潛規則」？貼文引發熱議，網友笑翻紛紛留言，有人說確實遇到請客會點便宜一點；但也有人認為，「如果請客的人沒說限制，就不要有壓力」。

這名在台灣工作的外籍人士昨日在Threads發文表示，上班收到email，有同事要請喝飲料，「我點了大杯，結果後來才發現，整個辦公室的人都點中杯，我是不是不小心打破了辦公室的潛規則？開始有點擔心了」。

貼文一出，原PO的幽默引發熱議，網友紛紛留言表示，確實會點便宜一點，但也不要有壓力，「有人請客的話我會點便宜一點的，不敢隨意點最想喝的那種」、「平常就喝大杯的無妨，不要因為有人請客才喝大杯就好」、「如果請客的人沒說限制，就隨便點不要有壓力」；還有人分享同事才誇張的行為，「還好吧，同事請迷XX，還有人點家庭號的鮮奶勒」、「請客不會在意大小杯，但就是會有人」故意點最貴、平常自己捨不得買的那一款」。

原PO後來補充寫道，他發現後也向請客的同事道歉，結果對方很大方說沒事，「還跟同事們笑得很大聲，他是個好人，下次請他一杯特大杯。」

