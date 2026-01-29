台灣辦桌文化征服雪梨！ 《請世界吃桌》隋棠感動落淚、藍正龍圓夢拜師

《請世界吃桌》藍正龍如願拜師。三立提供

台灣首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》日前順利完成澳洲雪梨拍攝行程，成功將具代表性的台式人情味與料理文化帶往世界地標。節目由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食 YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」，跨越語言與文化隔閡，在雪梨歌劇院前直接「開桌」。首站拍攝不僅獲得海外青年文化大使協會與澳洲臺灣同鄉會的致謝與肯定，更透過味覺展開一場成功的國民外交。澳洲臺灣同鄉會也在官方臉書發文表示：「能在雪梨歌劇院這個世界級地標前，將最有溫度的台灣辦桌文化呈現給不同文化背景的朋友，是一件令人感動又驕傲的事。」

浩子（後）苦練英文獲得肯定。三立提供

異鄉台菜故事動人 隋棠聽聞創業艱辛紅了眼眶

在雪梨站的拍攝過程中，團隊特別訪談了多位在澳台人，其中來自中壢的陳靜芝分享了她在異鄉打拚的故事，令隋棠當場落淚。陳靜芝於高中時期移民澳洲，因思念家鄉味且觀察到當地缺乏正宗台菜，於 2000 年決心創立餐廳「藍眼龍」。她回憶創業初期便堅持舉辦慈善餐會回饋社會，用一桌桌料理傳遞台灣精神。這段真情流露的訪談道盡了在雪梨經營台菜的酸甜苦辣，讓隋棠深受感動。

《請世界吃桌》隋棠。三立提供

藍正龍圓夢拜師 浩子苦練英文獲導演肯定

拍攝過程除了感性時刻，也充滿各種挑戰與趣味。藍正龍此次行程中最開心的事，莫過於如願以償拜師學藝，成為總舖師洪俊男（阿男師）的徒弟，甘願在廚房擔任「最佳綠葉」。而為了在雪梨歌劇院用英文主持尾牙，浩子每天收工回家後仍挑燈夜戰苦讀英文、勤做筆記。當製作單位驗收時，看到他流利的表現，連導演都忍不住感動落淚，直言「真的感受到他的努力」。

《請世界吃桌》前進雪梨。三立提供

辦桌文化遇挑戰 克服食材與餐具危機順利開桌

這場「外交級」辦桌在籌備期間面臨不少文化差異的難題。阿男師為了呈現古早味尾牙習俗，原需完整的雞隻，卻發現當地販售的雞肉多不含頭腳，讓他一度傷神；他甚至為了這場演出，婉拒台灣多場大型尾牙邀約。開桌前夕更發生驚魂插曲，團隊盤點從台灣帶來的 119 組酒杯餐具時發現少了一組，現場氣氛一度緊繃，所幸最後確認其中一位賓客是素食者，不需使用該餐具，才讓眾人鬆了一口氣。

《請世界吃桌》克服難題，征服雪梨。三立提供

隋棠感動落淚。三立提供



