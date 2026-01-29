台灣辦桌文化征服雪梨！ 《請世界吃桌》隋棠感動落淚、藍正龍圓夢拜師
台灣首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》日前順利完成澳洲雪梨拍攝行程，成功將具代表性的台式人情味與料理文化帶往世界地標。節目由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食 YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」，跨越語言與文化隔閡，在雪梨歌劇院前直接「開桌」。首站拍攝不僅獲得海外青年文化大使協會與澳洲臺灣同鄉會的致謝與肯定，更透過味覺展開一場成功的國民外交。澳洲臺灣同鄉會也在官方臉書發文表示：「能在雪梨歌劇院這個世界級地標前，將最有溫度的台灣辦桌文化呈現給不同文化背景的朋友，是一件令人感動又驕傲的事。」
異鄉台菜故事動人 隋棠聽聞創業艱辛紅了眼眶
在雪梨站的拍攝過程中，團隊特別訪談了多位在澳台人，其中來自中壢的陳靜芝分享了她在異鄉打拚的故事，令隋棠當場落淚。陳靜芝於高中時期移民澳洲，因思念家鄉味且觀察到當地缺乏正宗台菜，於 2000 年決心創立餐廳「藍眼龍」。她回憶創業初期便堅持舉辦慈善餐會回饋社會，用一桌桌料理傳遞台灣精神。這段真情流露的訪談道盡了在雪梨經營台菜的酸甜苦辣，讓隋棠深受感動。
藍正龍圓夢拜師 浩子苦練英文獲導演肯定
拍攝過程除了感性時刻，也充滿各種挑戰與趣味。藍正龍此次行程中最開心的事，莫過於如願以償拜師學藝，成為總舖師洪俊男（阿男師）的徒弟，甘願在廚房擔任「最佳綠葉」。而為了在雪梨歌劇院用英文主持尾牙，浩子每天收工回家後仍挑燈夜戰苦讀英文、勤做筆記。當製作單位驗收時，看到他流利的表現，連導演都忍不住感動落淚，直言「真的感受到他的努力」。
辦桌文化遇挑戰 克服食材與餐具危機順利開桌
這場「外交級」辦桌在籌備期間面臨不少文化差異的難題。阿男師為了呈現古早味尾牙習俗，原需完整的雞隻，卻發現當地販售的雞肉多不含頭腳，讓他一度傷神；他甚至為了這場演出，婉拒台灣多場大型尾牙邀約。開桌前夕更發生驚魂插曲，團隊盤點從台灣帶來的 119 組酒杯餐具時發現少了一組，現場氣氛一度緊繃，所幸最後確認其中一位賓客是素食者，不需使用該餐具，才讓眾人鬆了一口氣。
更多鏡報報導
曾莞婷抽中Lulu捧花「不忍了」！公開與柯震東親密合照 塵封的「鎖喉」姿勢解鎖
《素媛》兒童性侵犯72歲趙斗淳「再入獄」！5度違規擅離家門、毀損電子腳鐐 判刑8個月當庭拘留
演員情侶+1！《PD101》柳善皓與《藍色海洋的傳說》幼年全智賢「交往時長」公開 申銀秀號稱「第2個秀智」
春晚名單被消失！張雨綺被控小三又涉代孕「觸法」遭抵制 遼寧衛視關評論避難
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 232則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 4 小時前 ・ 29則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 1 天前 ・ 190則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 8則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 2 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 17則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 18則留言
李玉璽才剛新婚就見「舊愛」 娶二婚許允樂坦言更謹慎！認清「不能忽視的底線」
李玉璽二度參演舞台劇《婚內失戀》，不過心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 21則留言
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11則留言
反差太大！冨樫義博《獵人》親繪「布丁狗版庫洛洛」引爆二創潮
漫畫《HUNTER×HUNTER 獵人》作者冨樫義博持續在個人社群 X（推特）上更新工作進度，更頻繁的分享用白板畫出多名《獵人》角色，甚至還驚喜畫過老婆《美少女戰士》的水手火星。而最近冨樫義博又起玩心，居然畫了一張布丁狗版的幻影旅團團長 「庫洛洛•魯西魯」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 13則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照
這場演藝圈的年度盛事，究竟是婚禮還是「國民老公」見面會？藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，現場星光璀熠，席開70桌，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。然而，婚禮過後，社群平台上卻掀起一波「這到底是誰結婚」的爆笑討論，原因是所有大咖賓客分享的照片裡，主角竟然全是男神許光漢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13則留言
Netflix影集2月完整片單，鄭伊健主演《百萬人推理》開播
Netflix影集2月完整片單，鄭伊健主演《百萬人推理》開播造咖 ・ 1 天前 ・ 1則留言
典Lu婚禮破冰坐同桌？吳宗憲、辛龍私下真實互動曝光
男星辛龍在2020年痛失愛妻劉真。劉真因心臟手術後病況不佳，與病魔搏鬥45天仍不幸離世，享年44歲。喪妻之痛讓辛龍一度選擇隱身，遠離螢光幕前，專注照顧女兒與創作生活。多年低調後，他日前宣布復出，加盟新經紀公司；昨（25）日他也與昔日老闆吳宗憲一同出席陳漢典與Lulu的婚宴，兩人被安排坐在同桌，互動引發外界關注。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 6則留言