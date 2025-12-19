台灣農創攜手日岩手縣一關市 串聯平泉農協與霧峰農會深化台日農業合作

簽署合作備忘錄。林重鎣





台灣農創興業股份有限公司與霧峰區農會於19日，在臺中市霧峰區農會四樓「台灣農漁業物產館」，與日本岩手縣一關市及岩手平泉農業協同組合正式簽署合作備忘錄（MOU），共同推動台日農業交流與產業連結。本次簽署儀式在農業部水土保持署臺中分署及臺中市政府農業局共同見證下進行，由台灣農創董事長黃景建、一關市市長佐藤善仁，以及岩手平泉農業協同組合代表理事專務那須元一共同完成簽署。

黃景建董事長表示，本次合作以「組織對組織、產地對產地」為核心，結合日本一關市與岩手平泉農協在農產品生產、品質管理與地域品牌經營上的深厚基礎，以及霧峰區農會在農產加工、通路整合與食農體驗推動方面的成熟經驗，透過平台整合，打造具高度互補性的台日農業合作模式。

依據合作備忘錄內容，雙方未來將聚焦三大合作方向，包括：推動農產品與加工品之資訊共享與聯合行銷、共同辦理跨國推廣與品牌行銷活動，以及促進農業技術與人才交流，進一步深化台日農業合作內涵。

黃景建董事長指出，期盼藉由本次MOU簽署，持續整合台日農業資源，推動合作成果逐步落實，為雙邊農業產業創造更多元且具體的發展契機，並形塑長期穩定的跨國合作夥伴關係。





