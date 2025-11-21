台灣農地如夢幻北海道！雲林彩色拼圖「從空中俯瞰」嘆為觀止。(圖／TVBS)

台灣農地景觀如夢似幻，令人驚嘆！透過空拍視角，雲林農地如同北海道花海般，展現出清爽綠色、蒂芬尼藍、芥末黃等色彩拼湊的大地畫布，讓人看到彩色線條勾勒出的圖案，連當地民眾都為家鄉美景感到驚艷。而苗栗通霄的蒜香藤花牆更是讓人心花怒放，紫色花朵覆滿綠牆，形成長達200公尺的夢幻長廊，吸引許多遊客慕名而來。走出門，就能欣賞到台灣土地之美，展現寶島獨特的季節魅力！







透過空拍視角，台灣的土地之美得以完整呈現。飛行在120公尺的高空，雲林農地的長條型色塊拼湊出一幅壯麗的大地畫布。這幅畫布上有清爽的綠色、蒂芬尼藍、芥末黃，還有自然的泥土色調，從高空俯瞰還能欣賞到隨風搖曳的稻浪。這如同飛鳥般的視野，讓人看到彩色線條勾勒出的大地圖案，連當地民眾都對自己家鄉的美景感到驚訝。



這片賞心悅目的景觀並非遠在國外，而是位於台灣雲林。如果說大地是畫布，那麼揮灑色彩的便是辛勤的農夫，他們用水稻、青菜等作物，彩繪了這片土地。農地因為作物生長的不同時期，呈現出各種變化的色彩：種植葉菜的農地呈現綠油油的景象，加設防護網的則變成了蒂芬尼藍；水稻成熟時，則展現出金黃色的稻穗。在鄉間道路上，抬頭便能看到許多大樹，都散發著類似「金城武樹」的氛圍。



除了雲林的彩色農地，苗栗通霄也有讓人心花怒放的繽紛景觀。當地的蒜香藤盛開，紫色花朵覆滿了綠牆上方，形成一道美麗的花牆。這道花牆綿延長達200公尺，將鄉間巷道變成了夢幻長廊。許多慕名而來的民眾都被這美景所吸引，忍不住驚嘆其美麗。





有些遊客是第一次造訪，也有人年年都來。大家透過網路上分享的花開信息，紛紛前來追尋這季節性的美景。這就是寶島台灣的魅力，只要走出門，便能欣賞到大地的壯麗風景。

