台灣農會也有賣凡士林！ 她狂推「MIT標示、親民價」：冬季好幫手

市售凡士林（左圖）多為中國製、美國製，「蓮霧花萃凡士林」（右圖）則是台灣製造。（圖／photoAC、農會趴趴灶）

凡士林是許多人家中必備的保養用品，而近日就有一名網友發現，台灣農會也有出品標示「MIT」的凡士林，一瓶只要49元，讓她驚喜道「台灣有農會真的好讚」、「台灣製造、冬季的好幫手！」

這名網友在Threads發文表示，一般藥妝店、超市賣的凡士林，大多是中國製造，而她最近在台南善化農會超市買到「台灣製造」的凡士林，是屏東縣南州地區農會出品的「蓮霧花萃凡士林」，一瓶只要49元，讓她忍不住大讚「台灣有農會真的好讚！」

貼文曝光後，鄉民們紛紛在底下留言，「被你一講，我才知道是中國製造的（凡士林），以後只買農會出的」、「最近也是在看凡士林，去康是美研究，小罐都是中國製，大罐的是美國製，但對我來說真的太大罐。有台灣製真棒」、「感謝分享，感謝台灣這片土地」、「竟然也可以網購耶，好開心」、「農會裡頭真的有很多很棒的東西」、「我覺得農會的產品都實力堅強，現在出遊有機會都想去農會逛逛」。

也有人分享，「之前去宜蘭冬山鄉農會，買過柚香精油凡士林，好愛」、「百雀羚台灣製造，便宜好用護手霜」。

另外，食藥署曾公告，網傳「凡士林會致癌」是假消息，凡士林（Petrolatum） 成分常被用於髮蠟、髮乳、潤膚霜、冷霜、唇膏、乳液等化粧品中，該成分安定性佳，且歐盟、美國、日本等國的化粧品均未禁止使用凡士林成分，更可用於食品及口服藥品中，做為「油性鎖水保濕劑」使用。

郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲則指出，凡士林核心功能在於「封閉性保濕」，可以在皮膚表面形成保護膜，但應避免燙傷時使用，反而會封住熱氣加重傷勢；如果大油肌、易長痘痘者將凡士林塗在臉上，恐會堵塞毛孔，導致粉刺或痘痘惡化；凡士林是油性物質，會腐蝕乳膠，若語乳膠保險套一起使用，將造成保險套破裂。

陳佳玲也強調，凡士林本身沒有水分，無法「補水」，只能「鎖水」，建議先拍化妝水或乳液「補水」後，再擦凡士林「鎖水」。

