台灣迄今無H5N1人類感染病例 疾管署籲落實「5要6不」

台中蛋雞場爆發H5N1禽流感疫情，疾管署發言人林明誠今天(3日)表示，台灣自2022年檢出首例H5N1禽流感病毒以來，迄今無人類感染病例。他呼籲禽場相關從業人員加強防護措施，並提醒民眾落實「5要6不」原則。

台中豐原一處蛋雞場確診H5N1高病原性禽流感，疾管署發言人林明誠3日表示，H5N1為新型A型流感的一種，新型A型流感是指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

林明誠指出，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例以來，累計禽場確診案件已達135件，集中於12月至隔年3月間，各衛生單位列管接觸者共4,910人，迄今無人類感染病例；今年截至1月30日，累計7件H5N1禽場禽流感案件。他提醒相關工作人員在作業過程中應落實自我防護，在工作結束後落實清消，並配合10日健康追蹤；若出現急性呼吸道感染或結膜炎症狀，應立即回報並主動告知醫療人員其職業與動物接觸史，以利早期診斷。

林明誠指出，受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，他呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。他說：『(原音)我們所有的禽肉、蛋類一定要煮熟，那個禽流感的病毒本身是不耐熱的，只要煮熟的話，基本上就可以把它殺死了。另外的話就是要用肥皂正確的洗手；如果出現症狀或者到人多的地方就要戴口罩，這是第三要。第四要的話就是要接種疫苗，只要符合接種對象的趕快打疫苗；再來的話就是要均衡的飲食、要適當的運動，提升自己的免疫力。』

至於「6不」，林明誠說，包括不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。

在國際疫情部分，根據疾管署監測資料，今年截至2月2日尚無人類感染H5N1病例；2025年則累計30例，其中12例死亡，病例數以柬埔寨18例為多；若加上H5N2、H5N5、H9N2及H10N3等其他新型A型流感，2025年累計共73例，其中以中國報告38例H9N2為多。

疾管署表示，針對人類新型A流，疾管署將中國15省市如四川、安徽、廣東等及柬埔寨旅遊疫情建議列為第二級「警示」 (Alert)，提醒民眾對當地採取加強防護；中國其他省市(不含港澳)及美國、英國、越南、印度、墨西哥、迦納、加拿大、孟加拉則列為第一級「注意」(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。