台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫

生活中心／張予柔報導



今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。





今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，粉專指出越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣颱風論壇 天氣特急》）

中央氣象署也表示，受入秋最強東北季風影響，北台灣氣溫已明顯下降，未來幾天清晨仍是冷空氣影響最明顯的時段，北部及宜蘭要留意濕冷天氣。預報顯示，今晚至明日清晨，各地低溫為北宜15～16度、中南部及花東16～18度，外島如馬祖12度、金門14度、澎湖18度。迎風面的降雨雖較前一天減緩，但桃園以北及宜花仍有局部短暫降雨，竹苗、花東及恆春半島也有零星雨，中南部大多多雲到晴。

氣象署指出，下一波東北季風將於下週一（24）增強，北台灣氣溫將再次下降。（圖／翻攝自氣象署）

氣象署指出，週四（20）北部及宜花仍有局部短暫降雨，其他地區以多雲為主，低溫與昨日相近；週五（21）迎風面偶有短暫雨，但北部與大台北平地雨勢可望稍緩，低溫逐步回升1到2度。展望周末（22～23日），東北季風減弱，全台氣溫將緩步回升，白天舒適，但早晚仍偏涼，北海岸、東半部與大台北山區仍有零星降雨的可能。氣象署提醒，下一波東北季風將於下週一（24）增強，北台灣氣溫將再次下降，民眾需注意保暖。





氣象署預估未來一周的天氣溫度變化。（圖／翻攝自氣象署臉書）









