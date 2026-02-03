台灣迎向超高齡社會 卓榮泰：啟動長照3.0 預算1153億元

行政院長卓榮泰今（3）日出席「2026健康台灣樂齡論壇：迎向超高齡社會的挑戰與契機」開幕典禮。（行政院提供／王千豪台北傳真）

行政院長卓榮泰今（3）日出席「2026健康台灣樂齡論壇：迎向超高齡社會的挑戰與契機」開幕典禮時表示，我國65歲以上人口已達467萬人，占總人口20.06％，正式邁入超高齡社會，政府推動「三高防治888計畫」，並於今年正式啟動長照3.0，整體預算規模達1153億元，持續擴大服務對象。

卓榮泰致詞時指出，不到一週時間，他已兩度與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，不論是上周的緝毒行動或今日舉辦的健康台灣樂齡論壇，皆顯示台美雙方共同致力於維護人類生命安全與健康的核心價值。他也肯定谷立言及「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）執行長魏凱（Carl Wegner）對台灣醫療體系、公共醫療資源及政策方向的深入了解與支持。

他說，賴總統也多次提及，國人平均壽命為80歲，但「不健康餘命」約8年，這段期間不僅造成個人痛苦，對家庭照顧形成沉重負擔，更讓國家付出龐大的醫療成本，因此如何提升國人健康餘命始終是賴總統與醫界持續關注與研究的重要課題。

卓榮泰指出，為滿足高齡長者需要，政府推動「三高防治888計畫」，目標是讓8成高風險族群納入醫療照護體系照顧、8成參與者透過健康促進理念，改善生活習慣、提升自身健康，並讓8成的三高患者，透過完整醫療支持獲得更多健康照護。此外，政府也推動「癌症治療三箭」，強化公務預算給付加速引進新藥，為邁向超高齡社會提前做好準備。

在長期照顧政策方面，卓榮泰表示，政府在長照2.0基礎上，於今年正式啟動長照3.0，整體預算規模達1153億元，目前已布建1萬5千多個長照服務據點，培育10萬多名長照照服員，長照3.0將持續擴大服務對象、提升長照服務涵蓋率，串聯居家、社區、機構及醫療體系，讓所有需要照顧的民眾，都能在適當的場域獲得國家基本照護。

他預告，衛福部預計推出「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢；同時，運動部也推出「運動幣」，鼓勵國人透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出。

