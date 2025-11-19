台灣迎戰「世界消除子宮頸癌日」 篩檢下修至25歲＋3措施升級防護

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年的11月17日，是全球首次「世界消除子宮頸癌日」（World Cervical Cancer Elimination Day），在世界衛生組織（WHO）呼籲各國重視子宮頸癌防治之餘，台灣宣布全面升級子宮頸癌防治政策，也就是將子宮頸癌篩檢年齡，下修至 25 歲、並新增 35、45、65 歲 HPV 檢測，希望藉由更高敏感度的檢查工具，強化早期發現機制，打造從校園到高齡的「全齡防護網」。而此舉被視為台灣邁向「消除子宮頸癌世代」的重要里程碑，同時呼應 WHO 的全球倡議。

「疫苗＋篩檢」雙軌並進 台灣子宮頸癌率降逾7成

台灣自1995年推動免費抹片檢查服務以來，子宮頸癌標準化發生率與死亡率已大幅下降，子宮頸癌標準化發生率自每十萬人 25.2 人降至 2022 年的 7.6 人，死亡率亦從 11 人降至 2.5 人，整體下降逾7成，整體降幅顯著。

專家指出，台灣的子宮頸癌防治之所以有這斐然的成果，主要來自「疫苗＋篩檢」雙軌並進的防治策略。國民健康署自 2018 年推動國中女生 HPV 疫苗接種政策，完整接種率已達 90%，今年更擴大提供給國中男生，讓預防網更完整。

高齡族群成被忽略風險 65歲以上發生率為全齡2.4倍

儘管台灣防治成效亮眼，仍有高風險族群被忽略。根據調查發現，國內65 歲以上女性的子宮頸癌發生率為全齡的2.4倍，但篩檢率卻偏低。不少長者認為「年紀大就不會得癌症」或「沒有症狀不必檢查」，導致錯失早期治療的最佳時機。專家提醒，無論是否有性經驗、是否已停經，只要滿 25 歲就應定期篩檢；若有異常出血、分泌物增加或下腹痛，就該立即就醫。

全民提醒+社會支持 台灣邁向無癌未來

除了醫療政策配合，國民健康署也強調社會支持重要性。包括家人或朋友一句提醒、一同前往檢查，都有機會幫助女性遠離癌症威脅。每一次篩檢都是一層保護，每一位願意行動的人，都是邁向無癌未來的關鍵力量。

在首屆「世界消除子宮頸癌日」這天，台灣以制度升級、疫苗普及與全民意識提升，向「消除子宮頸癌」目標更邁進一步，國健署並呼籲全民關心身邊女性，共同打造安全的健康環境。

