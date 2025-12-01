台灣近十年來盟友大增！吳志中誇小英到賴政府「對美、對外關係良好」…主持人提醒：產業界自己努力及台灣人民努力很重要

外交部次長吳志中今（1日）於電台節目《新聞放鞭炮》誇讚，從前總統蔡英文一直到現任總統賴清德政府，台灣對美、對外關係都很良好，近10年來盟友大增。不過，節目主持人周玉蔻認為，台灣晶片亮眼、站上國際，「都是產業界自己的努力，與執政的民進黨無關」。

針對台灣在國際上的地位，吳志中指出，約10年前、2016年時，當時他剛接觸政治，「當時我們只能跟國際說，我們很民主、很自由，請幫助我們，那時候半導體科技業不像現在亮眼，我們真的很弱小」。不過，吳志中直言，現在除了半導體以外，台灣的民主自由也被當作最前線的。

吳志中說，過去歐洲各國會接近中國，是因為覺得雖然政治體系不同，但我們有共同未來，「可是中國已經從過去一個戰略合作夥伴，變成侵略帝國，這個形象改變就造成國家利益改變」。吳志中曾任駐法國代表，他透露，法國在2023年也通過法律《七年建軍法》，條文中明確表明，台灣海峽的自由航權，法國必須捍衛。

吳志中誇讚，從蔡政府到現在的賴政府，這10年來，台灣將外交做得非常實在、具體，「這也是台灣目前最重要、安全的保障」。

不過，節目主持人周玉蔻指出，從2016年至今，是美國總統川普（Donald Trump）打中美貿易戰，讓台商回流，蔡政府佈置五大條件，且中間發生香港反送中事件，讓民主台灣綻放光彩，「但接下來的晶片、護國神山，跟執政的民進黨有什麼關係？」周玉蔻直言，「這都是我們產業界自己的努力，才帶動了台灣的科技產業」。

（圖片來源：新聞放鞭炮）

