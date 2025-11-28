台灣近海也有！澳洲驚傳「公牛鯊」咬人 1死1傷

北半球進入冬天，南半球則迎來盛夏；不過喜好海上活動的民眾，最好注意下列這則新聞：昨（27）天澳洲新南威爾斯州一處海灘，驚傳「鯊魚咬人」意外事故，造成一名女子不幸身亡、另一名男性重傷送醫；事故發生後，該處海灘已經關閉，暫時禁止下水。

水深火熱？BBC報導，澳大利亞新南威爾斯州克勞迪灣國家公園（Crowdy Bay）的凱利斯海灘（Kylies Beach），當地時間27日發生一起罕見的鯊魚攻擊人類事件。

一名20多歲的女性在游泳時意外遭鯊魚攻擊身亡，另外還有一名男性也被咬傷，腿部重創，被直升機送醫急救。

鯊魚在傷人後已經消失；不過當局研判，攻擊人的可能是一條大型公牛鯊（bull shark），這是世上少數對人類有威脅性的鯊魚。

事發後該海灘已經全面關閉，官方設下誘捕裝置，並派出無人機監控海域情況，希望讓鯊魚遠離海岸。

台灣也有！公牛鯊「淡海兩棲」 攻擊性強、速度快

這是澳洲今（2025）年第五起鯊魚攻擊致死事件；上一次發生在約3個月前，當時一名男子在雪梨北部海灣衝浪，也遭鯊魚攻擊身亡。當局呼籲民眾提高警覺，避免下海游泳，以策安全。

據屏東海生館介紹，公牛鯊學名「低鰭真鯊（Carcharhinus leucas）」，又名公牛白眼鮫、公牛真鯊 ，為一種棲息於沿岸、海灣、等礁區或礁沙混合區、河口、河川、湖泊的大型鯊魚，廣泛分布於全球各溫暖水域；在台灣東北、東部海域亦可見其蹤跡。

公牛鯊具有大部分鯊魚都沒有的「兩棲」能力，可同時存在鹹水、淡水中，不僅能遨遊大海，也能深入淡水河川、甚至湖泊中生活，同時也具有危險攻擊性，捕食獵物「速度非常快！」





