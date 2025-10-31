台灣退休準備亞太前段班！「百歲人生」目標仍7成民眾有財務缺口

【記者呂承哲／台北報導】富達國際與英國國家高齡化創新中心（NICA）最新合作研究指出，全球50歲以上族群若以所在地平均壽命估算，有42%的人退休儲蓄將短缺至少十年；若以百歲人生為基準，比例更攀升至81%。

根據報告《長壽革命：迎接新現實》調查，全球13個市場共1.18萬名受訪者，揭示壽命延長與財務準備之間的落差正擴大，呼籲各國正視「長壽新常態」。調查顯示，全球42%受訪者退休儲蓄不足以支撐十年以上生活，但亞太區比例明顯較低，其中台灣與新加坡的比例僅14%、15%，為區域中最低。

廣告 廣告

報告顯示，台灣民眾儲蓄意識普遍高，退休準備相對充足。不過若以「百歲人生」為基準，全球81%民眾的退休金仍將短缺十年以上，其中，台灣與日本各有72%民眾存在缺口，反映長壽時代的財務壓力正全面升高。

富達投信董事長李少傑表示，亞太地區民眾雖在退休儲蓄上相對積極，但多數仍沿用傳統退休模式思維，忽略壽命延長帶來的支出壓力。他呼籲民眾應重新檢視理財策略，提早啟動規劃，以因應更長的退休年期。

全球每四名50歲以上受訪者中，就有一人對退休財務感到焦慮，超過三分之一尚未開始規劃。但台灣、新加坡及香港的退休規劃比例最高，台灣達85%，顯示行動力強。

在投資理財方面，全球僅18%受訪者了解如何運用投資創造退休收益，但台灣（32%）與新加坡（35%）顯著高於平均。願意探索新投資機會的意願方面，台灣以37%居亞太前段。李少傑指出，台灣民眾積極理財的趨勢值得肯定，但亞太區仍有76%受訪者偏好持有現金。他建議善用長期投資與多元資產配置，透過收益再投資發揮複利效益，才能打造更穩健的長壽退休生活。

富達國際提供

報告強調，財務穩定、身體健康、情緒健康與社交連結為長壽生活四大支柱。具備預算與收入評估者在各項指標上更具信心，顯示財務規劃是高品質長壽人生的根基。

富達提出五大行動策略：包括及早處理財務焦慮、推動科技理財、提前健康照護規劃、建立公眾信任、與促進整體福祉。李少傑總結指出，長壽人生應是令人期待的旅程，而非財務負擔。唯有透過早期規劃與制度支援，個人、企業與政府共同努力，方能讓民眾在更長的生命歷程中實現財務安全與生活品質。

富達國際提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

粿粿被爆早就住進王子家 范姜彥豐心碎下狠手

真的來了！蔡依林首唱台北大巨蛋揪12萬人狂嗨 跨年場次、搶票時間一次看

華友聯三井雙強聯手 高大「以學MDT」賣品牌景觀與建築新高度

