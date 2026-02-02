台灣退場 川普的體面和平上場

美國戰爭部在1月23日低調公布川普第二任期的《國家防衛戰略》（NDS），首重本土與西半球。接著論述「戰略方針」以四條努力線展開：努力線一為保衛美國本土；努力線二為以實力而非對抗，在印太嚇阻中國；努力線三為強化美國盟友與夥伴責任分攤；努力線四則為全面強化美國國防工業基礎。

值得台灣警惕的是文件不再直接提及台灣，而以第一島鏈作為關鍵地理指標，把印太目標界定為透過沿第一島鏈建立強大拒止防禦並與北京維持戰略穩定，讓各國得以共享對美國有利、但中國也能接受的「體面和平」（decent peace）。表面上，台灣並未從戰略地圖消失。第一島鏈中心仍是台灣，拒止防禦要成立仍依靠台灣的地理與軍事韌性。但不提及台灣本身就是訊號，它把台灣從需明示承諾重要議題，轉化為可被模糊處理。換言之，台灣重要性可能仍在，但台灣可見度則被刻意壓低，讓華府能在與中國互動時保有更大迴旋空間。

廣告 廣告

這種語氣轉向，引發媒體與智庫對「體面和平」究竟意味什麼的追問。美國政治新聞媒體Politico於1月30日在「國家安全日報」專欄，以「川普的台灣撤退」（Trump’s Taiwan retreat）報導剛發布的川普新版《國防戰略》沒有提及「台灣」，改用含糊措辭的「第一島鏈」取代。

美國智庫「大西洋理事會」也於1月29日發表「印太地區如何看待美國新的國防戰略」，分析直指NDS沒有回答對台海和平穩定的承諾是否仍被視為美國利益，且點出美軍將在若干地區提供關鍵但有限支援，台灣海峽並不在其列。這類不確定性，對台灣心理層面的殺傷力，往往不亞於軍事壓力本身。

川普2.0的國防戰略邏輯並非單純「親中」或「棄台」，而是強烈交易現實主義。負責《國防戰略》制定的戰爭部政策副部長柯比，日前在韓國世宗研究所演講時，重申《國防戰略》對中國論述為「努力與中國建立穩定、和平的關係以保護美國和我們盟友利益。美國並不尋求主宰中國，我們也不尋求扼殺或羞辱中國」。強調《國防戰略》已經指出美國在印太地區防禦戰略核心在於「第一島鏈的拒止嚇阻」。

柯比這段演講完全呼應NDS對盟友分擔的強硬要求，以及美國將扮演更有限角色的政策訊號。對台灣而言，美國更計較你能否撐住第一波、能否自我防衛、能否在工業與供應鏈上幫得上忙。因此，台灣面臨的挑戰，將不只是軍事威脅升高，而是戰略敘事被重新定義為第一島鏈拒止體系一環、也是經濟安全與再工業化拼圖，但未必是被明確保證的安全主體。當美中以戰略穩定作為共同語言時，台灣最大風險在於美中雙方都想降溫追求「體面和平」氛圍裡，台海議題被包裝成需管理的麻煩，而非必須嚇阻的侵略。

因此，面對「體面和平」，台灣須思考並提出自己的「體面和平」論述：維持現狀、降低誤判、建立危機溝通與風險控管機制，並以民主社會的可預測性，爭取國際社會更穩定支持。在兩岸關係上，台灣需要的不是情緒化對抗，而是戰略平衡。對內避免激化兩岸對立，對外則降低衝突並穩住對話與合作並行。

當華府以戰略穩定作為對中主軸時，台北需證明真正的穩定不是要求台灣沉默或退讓，而是讓任何以武力改變現狀企圖，會在政治、軍事與經濟上得不償失。如此，台灣才能在美中追求「體面和平」的敘事裡，穩住自身安全底線與談判的主體性。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）