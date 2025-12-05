台灣送錢還要幫訓練半導體？美方「終極目標」曝光：關稅投資3000億美元起跳

​台灣關稅談判結果遲未出爐，英國《金融時報》日前揭露，傳出台灣承諾對美投資金額4000億美元（約新台幣12兆元），值得注意的是，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日在專訪中除提及台灣對美國投資總額可能至少在3000億美元外，也提及台灣將訓練美國勞工生產先進半導體。對此，國民黨立委王鴻薇近日在經濟委員會質詢時質疑，若要投資4000億美元，技術送人還要幫美國訓練，這是不折不扣的「掏空台灣」。

廣告 廣告

台美關稅談判之際，「台灣模式」議題備受討論，盧特尼克在美國財經媒體CNBC訪問中提到，晶圓代工龍頭台積電在美投資總額達到1605億美元，此外美光科技、德州儀器也都追加投資，因此他預估，台灣在美國的投資總額達約在3000億美元，且若達成協議，金額可能會更高。至於協議是否包括「訓練美國勞工生產半導體」，盧特尼克則說，台灣當然也會訓練美國勞工，讓整個供應鏈轉移到美國，「這就是我們全部的目的。」



強調以「台灣模式」談供應鏈合作 經貿辦：關稅談判未談及「訓練」

盧特尼克此番發言除暗示台灣對美國投資金額會在3000億美元以上外，也證實《路透社》先前報導提及的，台美關稅談判協議可能包含，台灣協助訓練美國晶片工程人才等。但報導中也引述知情人士說法，強調最終敲定談判結果前，任何協議都可能有變化。對此，行政院經貿談判辦公室1日說明，現階段台灣談判團隊是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，爭取調降關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率；至於「幫訓練」傳聞，經貿辦總談判代表楊珍妮同日在立法院備詢時表示，關稅談判細節未定，尚無法對外說明，但並未答應美國要幫忙訓練技術人員，這不在談判條件之中。

對此，王鴻薇質詢時表示，當然希望稅率能夠降低、不要疊加，但若台灣要投資4000億美金、技術送人要幫忙訓練，甚至要在美國建立半導體生態系，這是叫做不折不扣的掏空台灣。她質疑，行政院長卓榮泰還很自豪地說因為其他國家無法達成這樣的工作，「因為台灣很特殊、有科學園區的概念，這就是台灣模式。」備詢的經濟部長龔明鑫回應，據他了解沒有談到訓練內容，但尊重台積電訓練自家員工。王鴻薇最後則強調，根留台灣的原則一定要把握住，無法接受為了稅率、不要疊加最後變成掏空台灣。

更多風傳媒報導

