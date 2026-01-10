台灣送288噸白米救旱災 索馬利蘭媒體點名：人道援助「跟中國不一樣」

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

2025年11月下旬，索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）因嚴重旱災向國際緊急求援，台灣隨即運送288公噸白米，總價值約50萬美元（約新台幣1575萬元），協助當地度過糧食危機。索馬利蘭媒體直言，這批援助不僅解燃眉之急，也顯示台灣提供的是「直接、實質的人道協助」。

台灣援助索馬利蘭白米送暖，展現人道合作情誼。（圖／台灣駐索馬利蘭代表處臉書）

索媒Somaliland Standard報導指出，長期乾旱已衝擊索馬利蘭多個地區，台灣援助的白米可望嘉惠約1萬個面臨糧食不安全的弱勢家庭。索國官員也表示，台灣的即時行動有助於引起更多國際社會關注，進一步帶動後續援助。

台灣駐索馬利蘭代表處則在聲明中強調，台灣一向以實地行動回應人道需求，重點放在改善民生與穩定社會；相較之下，中國被索媒批評將援助「政治化甚至武器化」，反而加劇非洲之角的區域緊張。

