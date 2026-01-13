台灣這地區注意！專家曬1圖示警：高機率出現顯著低溫

生活中心／綜合報導



今（13）日受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，直到白天才逐漸回暖。不過，明明就回暖了，但北部民眾早上出門仍感受明顯冷空氣，氣象署也透露原因就是「輻射冷卻」。至於晚間輻射冷卻會多強？前氣象局局長鄭明典今（13）日稍早發文，曬出1圖，透露台灣「這1地區」，將有很高的機率出現「顯著的輻射冷卻低溫」；另外，針對今年首颱「洛鞍」，氣象署也發聲了。





輻射冷卻有多冷？專家曬1圖示警「台灣1地區」晚上注意：高機率出現顯著低溫

鄭明典曬出氣象署的劇烈天氣監測系統截圖。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





鄭明典今（13）日透過臉書粉專以「今晚輻射冷卻會多強？」發文，並曬出氣象署的劇烈天氣監測系統截圖，他進一步表示，現在西半部雲量極低，地面觀測顯示相對濕度也普遍偏低，決定輻射冷卻強度的主要變因剩下「風速」。

輻射冷卻有多冷？專家曬1圖示警「台灣1地區」晚上注意：高機率出現顯著低溫

鄭明典透露，西半部有高機率出現顯著輻射冷卻低溫。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典透露，看天氣系統變化，一個順時針旋轉的小高壓出海，現在小高壓還在陸地上，台灣北部是西北風，逐漸會轉成北風、再轉東北風，午夜過後可能變成偏東風。他強調「這樣的條件，西半部風速也會減弱，有很高的機率出現顯著的輻射冷卻低溫！」不過他也表示「當然，區域性的雲量變化還是會帶來不確定性」。

輻射冷卻有多冷？專家曬1圖示警「台灣1地區」晚上注意：高機率出現顯著低溫

2026首個颱風正蠢蠢欲動，但影響到台灣的機率低，民眾無須過度擔心。（圖／民視新聞網）

在未來天氣部分，氣象署預報員葉致均透露，從18號一直到19號，下一波的冷空氣有逐漸南下的情形，這波東北季風預計在下禮拜之後，會有逐漸增強的趨勢，且冷空氣強度有望出現比較偏強的狀況；19號開始，受冷空氣影響，低溫預測中部以北、宜蘭及澎湖最低15度，南部及花東18度，金門、馬祖11度，而2026首個颱風也蠢蠢欲動，目前菲律賓東方近海有一波熱帶擾動，預估15號週四可能發展成第1號颱風「洛鞍」，但影響到台灣的機率相對較低，民眾無須過度擔心。





