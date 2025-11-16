台灣這飲料熱銷超過20年！共21種口味一票人沒喝過

台灣一款古早味飲料熱賣多年。（示意圖／翻攝自pexels）





台灣是手搖飲王國，除此之外超商及各大賣場也有許多經典熱銷鋁箔包飲料，最近就有網友在逛賣場時忍不住感嘆「好多沒看過的飲料」，《EBC東森新聞》實際上官網一查，該款飲料竟有21種口味。

一名網友在Threads發文指出，「好多沒看過的飲料」、「主要是一排的阿薩姆」，只見照片中一整排鋁箔包飲料，除了經典的麥香紅茶、生活泡沫綠茶、御茶園特上、立頓和冰鎮之外，最吸引他的是一整排阿薩姆奶茶，經典原味和常見的蘋果奶茶、草莓奶茶之外，還有珍珠奶茶、榛果奶茶、白桃鮮露奶茶、芋香奶茶、四季春奶茶、雙茶會奶茶、雙茶會四季春奶茶、牛奶糖奶茶、哈密瓜奶茶等較少看見口味。

其他網友看了都感到相當驚訝，直呼「還真的很少看到一次那麼多阿薩姆聚在一起」「以前阿薩姆還有香蕉奶茶，喝起來」「嚇死，阿薩姆那麼多口味？」「小時候喜歡喝的阿薩姆蘋果奶茶、還有伴點奶茶、古道梅子綠、生活綠茶、花茶，津津蘆筍汁要喝鋁罐的」「阿薩姆鐵觀音超好喝！在花蓮的家喝過一次就愛上，回台北後完全找不到哪裡有賣」「好喝，有個哈味」「阿薩姆四季春超好喝，以前在寶雅上班的時候每天都喝，現在寶雅沒賣了外面也很難遇到真的很哭」。

也有人坦言「阿薩姆還是原味好喝，不過哈密瓜我也蠻喜歡的，剛好今天才補貨」「之前還會有古道的布丁奶茶，很好喝，但好像停產了」「阿薩姆只有基本款好喝…」「這個阿薩姆黑白酷奇奶茶最好喝，但現在停售了。」

在 Threads 查看

《EBC東森新聞》實際到阿薩姆奶茶的製造商匯竑國際官網查看，發現奶茶系列有不同容量，包含250ml、300ml、400ml，還有鋁罐340ml、寶特瓶590ml，目前市面上共販售15種口味，而目前黑白酷奇奶茶、香草奶茶、泰式奶茶、香草奶茶等都已停售，若加上已停售的品項則有21種口味之多。

事實上匯竑國際股份有限公司成立於2004年並發展自有品牌，旗下的「阿薩姆奶茶」熱銷至今21年，除了阿薩姆奶茶之外，還有紅茶、綠茶、烏龍茶、果茶、咖啡、果汁等商品，是不少人的兒時回憶。

