【有片】台灣這點遭日韓狠甩！ 賴清德點出高市早苗勝選關鍵：我們也應這麼做
總統賴清德今（11日 ）上午在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，他於媒體提問環節指出，高市早苗首相之所以勝選，贏得日本廣大民眾的支持，也是因為他除了強化日本的國力，讓日本強大、富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟，維護區域和平穩定的決心，所以台灣也應該要這樣做。
媒體問擔心台成第一島鏈破口？ 賴清德列舉日韓國防預算
針對路透社提問，日本首相高市早苗表示日本民眾對增加國防的強烈支持，也看到區域國家也都在增加軍事支持，但台灣內部對增加軍費沒有共識，會擔心台灣會成為第一島鏈安全破口嗎？對友盟的軍事合作是否會有影響？
賴清德回應，為了要向國際社會展現台灣守護國家、維護區域和平穩定的決心，我們從蔡總統時代，逐年增加國防預算。在今年我們也提出了國防特別預算條例，就是要強化我們國防的力量，也強化我們防衛的韌性，才有辦法保護國家安全，維護民主自由的生活體制，同時也能夠進一步的維護區域的和平穩定。
賴清德表示，我們看美國最近國家安全戰略報告，可以清楚看得出來，美國強調是集體防禦責任分攤。也就是說，就印太的區域和平穩定而言，除了美國協助以外，印太的國家通通都要分擔責任。所以，日本今年的國防預算高達1.8兆台幣，韓國今年的國防預算高達1.4兆台幣。我們總共才8千多億，今年我們的國防特別預算1.25兆，也分8年編列，攤開來一年才1500至1600億而已，但這個是展現我們的決心。
賴清德：日本展攜手友盟維護區域和平決心 台灣也應這麼做
針對日本國會大選結果，賴清德說，高市早苗首相之所以贏得日本廣大民眾的支持，也是因為她除了強化日本的國力，讓日本強大、富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟，維護區域和平穩定的決心，所以台灣也應該要這樣做。這也是今天他和蕭美琴副總統，跟國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹以及三軍司令召開記者會的原因。
他希望國人能夠支持國軍、支持國防預算，也希望朝野能夠在下一個會期儘速審議通過，讓國際社會能夠持續關注台海的和平穩定。
賴清德最後說，自助人助，今天如果對於台灣的國家安全，台灣如果不盡心盡力的話，我們怎麼能夠希望國際社會對台灣跟對台海的和平穩定的支持呢？我想這個道理是淺顯易懂。要過年了，新的會期即將開始，朝野不分黨派，都能夠將國防特別預算、中央政府總預算的審議，當作是最最最優先的法案。
賴清德今天的記者會，除有副總統蕭美琴陪同，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將並接續簡報，包括陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。（責任編輯：卓琦）
更多上報報導
在野稱擋軍購因政府沒幫軍人加薪3萬 賴清德批錯誤連結：過去10年完成23項加給
全文／賴清德示警台灣可能跌出優先名單 籲朝野年後即刻審1.25兆國防特別預算
直播／賴清德親率三軍開記者會 說明國防特別預算戰略思維
其他人也在看
當街被嗆「土城的選擇」！黃國昌拜票好尷尬
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌投入新北市長選戰，近日頻到地方掃街拜票。未料，部分民眾似乎不太領情，還當街嗆他：「超速仔，土城的選擇！」讓在場的人都尷尬不已。不過，還是有很多熱情支持者對黃國...
陳亭妃宣布妹妹不選議員 謝寒冰曝「市長、議長、立委」想全拿
民進黨立委陳亭妃贏得初選將代表黨參選台南市長，她10日召開記者會宣布，妹妹、現任民進黨台南市議員陳怡珍將不參與民進黨議員初選登記，盼促進黨內整合。對此，媒體人謝寒冰分析指出，陳怡珍退選議員的真正目的是要轉戰立委，陳亭妃整體布局是想要議長、立委、市長全部通吃，因為如果讓步恐立刻遭架空。
遭甩袋攻擊…Fumi阿姨踹飛老婦！法官「不認正當防衛」仍裁罰
社會中心／周希雯報導台北捷運去年爆發優先席糾紛，73歲曾姓婦人多次甩袋、強迫讓座遭一腳踢飛，隨著畫面在網路瘋傳，也讓出腳的乘客「Fumi阿姨」暴紅。Fumi阿姨事後被依《社會秩序維護法》裁罰6,000元，他不滿提起聲明異議，主張曾婦用裝有金屬容器的提袋多次襲擊膝部、他是「正當防衛」以腳踢方式阻止；不過近日裁定出爐，法院因1狀況認定2人屬於「互相鬥毆」，最終改判罰鍰4000元，全案確定、不得再抗告。
侯友宜接班人呼之欲出？李乾龍洩底了 宣布時機點曝光
2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參戰，國民黨熱門人選是台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，至今仍未定案。不過，外傳新北市長人選有可能將在「這天」浮上檯面，為藍營選戰定錨。
不選了！「民進黨6連霸」從政近25年 本人證實裸退曝下一步
被外界看好，已經六連霸的周雅玲，從政近25年，從台北縣到升格新北市，一路擔任了六屆的議員，這次的初選登記卻沒有看見她領表，本人隨後對外證實，不參選市議員選舉，以「裸退」的方式卸任。
吳瑟致觀點》交流還是統戰？這份民調告訴你：台灣人已不再輕易買單「國共敘事」
[Newtalk新聞] 今年2月初在北京召開的「國共智庫論壇」，表面上以「兩岸交流合作前瞻」為題，實際上卻在台灣社會引發高度爭議。 這場論壇從籌備、召開到事後對外宣稱的「共同意見」，不僅未能消弭社會疑慮，反而再次凸顯國共互動與台灣民主安全之間的結構性張力。中華亞太菁英交流協會日前公布的「國共智庫論壇大體檢」民調，正好提供一個重要視角，讓我們得以更清楚理解台灣社會如何看待這類政治性高度濃厚的「交流」。 台灣社會對兩岸交流的風險疑慮 這份民調反映出台灣社會對「國共智庫論壇」的三層核心態度，第一，民眾已不再接受去政治化的交流話術，對於國共互動的統戰性質有更高敏感度；第二，經濟、安全與民主價值在民意中已被視為不可分割的整體；第三，國防議題正在成為跨世代的共識基礎。 首先，近五成（48%）民眾不支持「國共智庫論壇」的舉辦，本身就是一項不容忽視的民意訊號。在民主社會中，交流並非原罪，但交流的對象、內容與政治脈絡，決定了社會能否給予信任；問題在於，國共智庫論壇從來不是單純的學術對話，而是建立在中共對台統戰戰略之中的政治互動。當北京持續以軍事威懾、外交打壓與法律戰對台施壓，卻同時透過國共平台塑造「兩岸
擋軍購理由太瞎！賴總統親曬證據嗆爆：民進黨比國民黨更照顧國軍
即時中心／高睿鴻報導中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭國民黨、民眾黨以人數優勢封殺。為宣稱其阻擋行徑有正當性，在野陣營辯稱，此舉與政府未按在野黨立委提案、替志願役官兵一律每月加薪3萬有關，並批判政府不照顧軍人，才導致國防預算被延宕；對此，總統賴清德今（11）早嚴正聲明，這是完全錯誤的連結、且民進黨政府比國民黨政府「更照顧國軍」。
軍購、關稅成未爆彈！李正皓獨家披露：國民黨內部壓力已到臨界點
[Newtalk新聞] 國民黨自從鄭麗文當選黨主席後，黨內路線一直備受質疑。對此，媒體人李正皓今（10）日自曝獨家消息，國民黨目前正承受極大內部壓力，從地方首長到立法院全面瀰漫焦慮氣氛，壓力核心直指「軍購與關稅是否持續擋下去」，藍營內部已開始出現明顯路線分歧。 李正皓指出，第一，部分本土藍、仍具政治前途的青壯派立委，對現行路線感到高度不安。相關人士認為，軍購事涉中華民國安全，關稅則是經濟議題，若同時擋下軍購與關稅，政治與經濟風險極高。最糟情境是，因阻擋軍購而遭美國總統川普課以懲罰性關稅，導致股市崩盤，進一步引發支持者強烈反彈，這是許多藍委難以承受的政治後果。 第二，李正皓透露，一名長期大力支持國民黨的「知識藍」重量級企業家，對目前國民黨路線表達極度憂慮。該企業家指出，過去國民黨的對外政策建立在「親美、友日、和中」三隻腳之上，如今卻只剩「和中」一條路。 他接著說，無論從國家利益或個人情感來看，反美、反日都不利於中華民國，而「三隻腳斷了兩隻」，政黨路線勢必失衡。因此，該企業家已開始私下遊說藍營友人，希望將國民黨路線拉回他所認為的「正途」。 第三，李正皓直指，藍營內部真正具有強烈意志、並願意
民進黨小雞「黨內互打」 正妹參選人遭慘摔
年底即將進行地方九合一選舉，民進黨湧言會系5位台北市議員擬參選人林延鳳、顏若芳、康家瑋、劉品妡、郭凡，今（11日）進行聯合活動，走進健身房進行體能訓練，並學習柔術、拳擊，以實際行動倡導民防精神。5位參選人今一早到大安區的健身房內，跟著專業教練練習柔術進行防身術訓練，後續並至八角籠擂台上進行全集訓練，
共機朝我F-16射熱焰彈還緊貼挑釁！外媒：有如黑道耍槍「提升衝突可能性」
中共去年12月發動環台軍演，代號為「正義使命-2025」；外媒《金融時報》今（10日）揭露，解放軍戰機在軍演期間多次採取危險的挑釁行為，其中包含發射熱焰彈、近距離緊貼飛行等，有如「黑道在街上炫耀手中的槍枝」。對此，國安人士也證實確有其事，並稱過程十分驚險，猶如沒教養小孩挑釁。
高金案「鏡檢」再度大爆獨家 王鴻薇轟檢調「背後有很強靠山」
無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調大舉出動、全面搜索約談，國民黨立委王鴻薇今天（11日）重申司法本應勿枉勿縱，近來似乎都只針對民進黨政敵下手，難以不令人產生打壓異己的聯想；此外，她也質疑傳言中的「鏡檢」又再
陳亭妃可以輸但賴清德輸不起！
民進黨台南市長初選民調提名確定後，陳亭妃立委正式成為黨的提名候選人，在其拜訪台南市議會民進黨籍市議會黨團多位議員協商未達成共識後，「換妃」傳言不斷，這除了是「挺憲派」議員與陳亭妃多年的地方政治恩怨爭議情緒未解之外，也來自於國民黨提名候選人謝龍介立委陣營的見縫插針操作鬥爭技倆。畢竟，唯有民進黨在台南市長選戰過程自亂陣腳、黨內互打、內訌鬥爭持續激化不止，國民黨才有機會打贏選戰拿回這28年未曾執政的台南市長寶座，並進而嚴重影響賴清德總統連任的政治大局。
最後期限到了！立委徐欣瑩午後召開記者會 發布「重大訊息」
國民黨新竹縣長人選2強相爭，黨內初選確定採「七三制」（民調70%、黨員投票30%），新竹縣副縣長陳見賢昨天正式赴黨部登記初選，立委徐欣瑩今天（11日）下午3時將在竹縣黨部召開記者會，發布重大訊息，外界猜測她將正式登記參選。
民眾黨又有人不服初選！黃國昌認了「民調有狀況」：邀執行機構說明
即時中心／黃于庭報導2026選戰號角吹響，朝野各政黨積極布局人選，號稱民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一、三重蘆洲服務處主任周曉芸，黨內議員初選以些微差距敗給低調參選、未經營地方的對手陳彥廷，周隨即提出複查；不僅如此，國民黨新北市議員黃永昌兒子黃承鋒，對於民調結果同樣有異議，也已申請複查。而黃國昌今（10）日認了，民調機構的確出現意想不到、違反民調執行作業的狀況；至於是否有可能重辦初選，他則沒把說話死。
鄭麗文醉心「含黨員投票」的初選機制 他列兩理由開轟了
針對新竹縣、台中市初選爭議，國民黨主席鄭麗文8日受訪時強調，國民黨一定要回歸制度，在公平、公平、公開下進行，現在已進入競選過程，不可能改。對此，政治粉專「逆風的烏鴉」今（10）天撰文直言，「尊重制度」大概是消極的最佳理由了；「國民黨真是一個很會自殺的黨」。
妹將補選立委？陳亭妃急澄清：怕她變吸票機
[NOWnews今日新聞]民進黨立委陳亭妃將出戰台南市長，其妹妹、4連霸市議員陳怡珍震撼宣布不競選連任，將以大局為重，轉而投入陳亭妃的輔選工作，姊妹倆共同為台南的未來打拚。針對媒體人謝寒冰質疑陳怡珍可...
美通過「台灣保護法案」！胡采蘋揭中國下場：將難以承受
政治中心／綜合報導美國聯邦眾議院今（10）日稍早正式通過「台灣保護法案」，相關內容曝光後引發國際關注。對此，經常評論時事的財經網紅胡采蘋直言，中國是否真能承受被排除在國際金融體系外，其實有明確數據可供檢視，並點出油價暴漲就是「中國經濟的死穴」。
LIVE／賴清德出馬了！率三軍司令開記者會 對抗藍白10度封殺軍購預算
即時中心／高睿鴻報導面對中國日益膨脹的武統野心，總統賴清德及行政團隊，近期推出400億美元（約台幣1.25兆）軍購預算提案，盼用來強化台灣國防；豈料，在野黨竟堅決反對，如今不僅10度封殺國防特別預算條例，甚至還拒絕交付委員會審查。在野陣營更還不斷以「只給兩張A4紙」等網路梗大肆宣傳，質疑政府未清楚闡明軍購細項，因此不予通關。為此，總統賴清德將於今（11）早10點親上火線，率三軍司令召開記者會，呼籲挺國防預算。
用10萬博400萬美元! 加密賭盤押注「美今夜攻伊」疑內線 傳伊示弱願減60%濃縮鈾
[Newtalk新聞] 據 X《War Radar》消息，加密預測市場平台 Polymarket 近日出現一筆引發高度關注的下注交易，一個被認為「可疑」的帳戶押注 10 萬美元，預測美國將於今晚對伊朗發動攻擊，若結果成真，潛在報酬高達 400 萬美元。此舉隨即引發外界質疑，究竟是掌握內幕消息，還是單純進行高風險投機操作。不過上述消息尚未核實。 據《今日以色列報》報導，Polymarket 的運作方式，讓一切都被「遊戲化」，無論是馬斯克在特定日期會發幾則推文，還是某場戰爭是否可能爆發。數據不再只是反映現實，而是開始「塑造」現實。試想一種情境：Polymarket 的投注結果顯示，某個政黨在選舉中大幅領先。這種對數據的信任，可能會讓競爭政黨的支持者放棄投票（因為覺得反正會輸），也可能使領先政黨的選民變得自滿，認為即使不出門投票也能勝選。在這兩種情況下，實際選舉結果都可能因投注市場的走向而受到影響。 甲板上停滿戰機的林肯號航母正在駛向波斯灣。 圖 : 翻攝自紅星新聞 報導也提及，另一個更具風險的例子，是 Polymarket 上關於伊朗與以色列是否爆發戰爭的投注。許多情報機構已將 Polym
直球對決！藍白十度封殺1.25兆國防預算 賴清德明早親上火線說明
即時中心／顏一軒報導國民黨、民眾黨已在立法院十度阻擋8年共1.25兆國防特別預算付委。對此，總統賴清德明（11）日10時將在總統府大禮堂舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，屆時會他將親上火線發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等人也會陪同出席。