【有片】台灣這點遭日韓狠甩！ 賴清德點出高市早苗勝選關鍵：我們也應這麼做

總統賴清德。（張哲偉攝）



總統賴清德今（11日 ）上午在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，他於媒體提問環節指出，高市早苗首相之所以勝選，贏得日本廣大民眾的支持，也是因為他除了強化日本的國力，讓日本強大、富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟，維護區域和平穩定的決心，所以台灣也應該要這樣做。

媒體問擔心台成第一島鏈破口？ 賴清德列舉日韓國防預算

針對路透社提問，日本首相高市早苗表示日本民眾對增加國防的強烈支持，也看到區域國家也都在增加軍事支持，但台灣內部對增加軍費沒有共識，會擔心台灣會成為第一島鏈安全破口嗎？對友盟的軍事合作是否會有影響？

賴清德回應，為了要向國際社會展現台灣守護國家、維護區域和平穩定的決心，我們從蔡總統時代，逐年增加國防預算。在今年我們也提出了國防特別預算條例，就是要強化我們國防的力量，也強化我們防衛的韌性，才有辦法保護國家安全，維護民主自由的生活體制，同時也能夠進一步的維護區域的和平穩定。

賴清德表示，我們看美國最近國家安全戰略報告，可以清楚看得出來，美國強調是集體防禦責任分攤。也就是說，就印太的區域和平穩定而言，除了美國協助以外，印太的國家通通都要分擔責任。所以，日本今年的國防預算高達1.8兆台幣，韓國今年的國防預算高達1.4兆台幣。我們總共才8千多億，今年我們的國防特別預算1.25兆，也分8年編列，攤開來一年才1500至1600億而已，但這個是展現我們的決心。

賴清德：日本展攜手友盟維護區域和平決心 台灣也應這麼做

針對日本國會大選結果，賴清德說，高市早苗首相之所以贏得日本廣大民眾的支持，也是因為她除了強化日本的國力，讓日本強大、富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟，維護區域和平穩定的決心，所以台灣也應該要這樣做。這也是今天他和蕭美琴副總統，跟國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹以及三軍司令召開記者會的原因。

他希望國人能夠支持國軍、支持國防預算，也希望朝野能夠在下一個會期儘速審議通過，讓國際社會能夠持續關注台海的和平穩定。

賴清德最後說，自助人助，今天如果對於台灣的國家安全，台灣如果不盡心盡力的話，我們怎麼能夠希望國際社會對台灣跟對台海的和平穩定的支持呢？我想這個道理是淺顯易懂。要過年了，新的會期即將開始，朝野不分黨派，都能夠將國防特別預算、中央政府總預算的審議，當作是最最最優先的法案。

賴清德今天的記者會，除有副總統蕭美琴陪同，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將並接續簡報，包括陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。（責任編輯：卓琦）

